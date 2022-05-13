У Путина рак крови, - The Mirror

Об этом сообщает The Mirror.

Британское СМИ ссылается на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ. По его информации, Владимир Путин заболел раком крови.

"Путин полностью разрушил экономику России, экономику Украины и многих других мировых экономик, потому что имеет проблему с головой. Один сумасшедший может перевернуть мир с ног на голову", - также добавил анонимный олигарх.

В британском СМИ отметили, что многие ведущие военные и сотрудники службы безопасности РФ, а также друзья Путина считают, что лидер умирает или тяжело болен.

8 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Путину необходим сеанс психотерапии.

10 мая министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что в России от власти необходимо отстранить не только Владимира Путина, но и изменить весь режим.

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