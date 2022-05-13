У Путина рак крови, - The Mirror
Президент РФ Владимир Путин болен раком крови
Об этом сообщает The Mirror.
Британское СМИ ссылается на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ. По его информации, Владимир Путин заболел раком крови.
"Путин полностью разрушил экономику России, экономику Украины и многих других мировых экономик, потому что имеет проблему с головой. Один сумасшедший может перевернуть мир с ног на голову", - также добавил анонимный олигарх.
В британском СМИ отметили, что многие ведущие военные и сотрудники службы безопасности РФ, а также друзья Путина считают, что лидер умирает или тяжело болен.
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