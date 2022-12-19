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У Путина прокомментировали введение потолка цен на газ странами ЕС

19 декабря, 2022 понедельник
22:23
война с Россией

Россия считает планы Евросоюза по введению максимальной стоимости газа неприемлемыми и обещает подготовить ответ

Об этом сообщило издание "РИА-Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Здесь принципы те же. Это нарушение рыночного процесса рыночного ценообразования, посягательства на него. Любые ссылки на потолок неприемлемы. Потребуется время, чтобы тщательно взвесить за и против. Немного затянулся процесс по нефти", - заявил он.

В то же время Песков отметил, что реакция в случае введения ограничений будет такой же, как и с нефтью.

  • 15 декабря саммит ЕС не смог согласовать потолок цен на газ. После этого агентство Bloomberg сообщало, что ЕС обсудит на встрече 19 декабря потолок цен на газ, который почти на треть ниже, чем первоначальное предложение. Правительство председательствующей в ЕС Чехии предложило снизить потолок до 188 евро за 1 МВт•час.
  • 19 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на газ.

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