У Путина прокомментировали видео казни украинского военного
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал видео с казнью российскими военными украинского пленника и заявил, что оно нуждается в проверке
Об этом пишут пропагандистские издания.
"Безусловно, это ужасающие кадры, но сначала нужно проверить их подлинность", - говорится в сообщении.
Он отметил, что это видео должно быть проверено – был ли такой прецедент, и если да – то где и кто виновник.
- Вечером 11 апреля в сети распространили видео, на котором российские оккупанты казнят мужчину , называя его украинским военным.
- МИД Украины просит Гаагу отреагировать на видео с казнью россиянами украинского военного. В то же время министр Дмитрий Кулеба призвал изгнать Россию из ООН.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.28
Покупка 37.28Продажа 38.08
-
EUR
Покупка 40.32Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное