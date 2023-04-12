У Путина прокомментировали видео казни украинского военного

Об этом пишут пропагандистские издания.

"Безусловно, это ужасающие кадры, но сначала нужно проверить их подлинность", - говорится в сообщении.

Он отметил, что это видео должно быть проверено – был ли такой прецедент, и если да – то где и кто виновник.