У Путина прокомментировали победу Украины в суде за "скифское золото" и обвинили Зеленского в территориальных претензиях по Крыму
В России отреагировали на победу Украины по делу "скифского золота" и заявление президента Владимира Зеленского о возвращении оккупированного Крыма
Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
У президента РФ Владимира Путина отреагировали на победу Украины по делу "скифского золота".
"Что касается "скифского золота", то следует тщательнейшим образом проанализировать дальнейшие судебные перспективы по отстаиванию наших интересов и затем выполнить те юридические процедуры, которые возможны для продолжения этого процесса", - заявил Песков.
Также он отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возвращении оккупированного Крыма и назвал это "территориальной претензией".
"Безусловно, заявление о возвращении Крыма в настоящее время является не что иное, как заявлением о территориальных претензиях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь негативные последствия. Что касается "скифского золота", то предстоит проанализировать судебные перспективы и выполнить юридические процедуры, которые возможны для продолжение процесса", - заметил Песков.
- Напомним, Апелляционный суд Амстердама принял вернуть Украине экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", которые до оккупации Крыма Россией хранились в музеях полуострова.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении Украине "скифского золота".
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