У Путина прокомментировали информацию NYT, что в Кремле обсуждали ядерный удар по Украине
Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал информацию New York Times об обсуждении ядерного удара по Украине "накачиванием темы"
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Пескова, Москва "не собирается участвовать в накачивании темы применения Россией ядерного оружия в Украине".
"Мы констатируем, что как на официальном уровне, так и на уровне СМИ происходит целенаправленное накачивание этой темы ядерного оружия. Не намерены участвовать в этом накачивании. Считаем его очень и очень безответственным", - сказал Песков.
Газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США написала, что, по данным разведки, российские генералы обсуждали, при каких условиях Россия могла бы применить тактическое ядерное оружие в Украине. При этом издание отмечает, что Владимир Путин якобы не являлся участником обсуждения.
Также NYT утверждает, что в администрации США обеспокоены этой информацией, но никаких доказательств того, что Россия приводит ядерные боеголовки в боевую готовность или принимает другие сопутствующие меры, нет.
- 29 октября Spiegel сообщил, что в РФ обсуждались сценарии ядерного удара по Германии за несколько недель до нападения РФ на Украину.
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