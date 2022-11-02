Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Пескова, Москва "не собирается участвовать в накачивании темы применения Россией ядерного оружия в Украине".

"Мы констатируем, что как на официальном уровне, так и на уровне СМИ происходит целенаправленное накачивание этой темы ядерного оружия. Не намерены участвовать в этом накачивании. Считаем его очень и очень безответственным", - сказал Песков.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США написала, что, по данным разведки, российские генералы обсуждали, при каких условиях Россия могла бы применить тактическое ядерное оружие в Украине. При этом издание отмечает, что Владимир Путин якобы не являлся участником обсуждения.

Также NYT утверждает, что в администрации США обеспокоены этой информацией, но никаких доказательств того, что Россия приводит ядерные боеголовки в боевую готовность или принимает другие сопутствующие меры, нет.

29 октября Spiegel сообщил, что в РФ обсуждались сценарии ядерного удара по Германии за несколько недель до нападения РФ на Украину.

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