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У Путина проблемы с наркотиками, - Буданов

16 мая, 2023 вторник
14:10
Война с Россией

У президента Российской Федерации Владимира Путина проблемы с чрезмерным употреблением наркотиков

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью блогеру Сергею Иванову.

Он надеется, что российский диктатор еще недолго будет жить.

"У него проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств. Я надеюсь, что этому человеку осталось жить не так уж много", - отметил Буданов.

Кроме того, начальник ГУР ответил "да" на вопрос, могут ли Путина устранить "табакеркой" (намек на убийство императора Павла I, забитого золотой табакеркой) и установить в России новый режим.

Россия
Владимир Путин
ГУР
Кирилл Буданов
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Автор
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