У Путина проблемы с наркотиками, - Буданов

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью блогеру Сергею Иванову.

Он надеется, что российский диктатор еще недолго будет жить.

"У него проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств. Я надеюсь, что этому человеку осталось жить не так уж много", - отметил Буданов.

Кроме того, начальник ГУР ответил "да" на вопрос, могут ли Путина устранить "табакеркой" (намек на убийство императора Павла I, забитого золотой табакеркой) и установить в России новый режим.