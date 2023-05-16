У Путина проблемы с наркотиками, - Буданов
У президента Российской Федерации Владимира Путина проблемы с чрезмерным употреблением наркотиков
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью блогеру Сергею Иванову.
Он надеется, что российский диктатор еще недолго будет жить.
"У него проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств. Я надеюсь, что этому человеку осталось жить не так уж много", - отметил Буданов.
Кроме того, начальник ГУР ответил "да" на вопрос, могут ли Путина устранить "табакеркой" (намек на убийство императора Павла I, забитого золотой табакеркой) и установить в России новый режим.
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