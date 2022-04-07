У Путина признают значительные потери в ходе войны в Украине, но цифр не называют
Пресс-секретарь Путина признал, что "мы понесли значительные потери" и это "трагедия"
Об этом рассказал Дмитрий Песков в прямом эфире Sky News.
По его словам, история Украины была изменена в 2014 году во время произошедшего "незаконного переворота". Тогда Украина стала "антироссийской", и "все, что происходило в Украине, было направлено против нашей страны".
Песков также сказал, что Россия в течение "десяти лет" начала "беспокоиться о своей безопасности".
Отвечая на вопрос, стала ли война унижением для России, учитывая количество потерянніх войск, он ответил: "Нет, это неправильное понимание того, что происходит".
Но все же в одном аспекте он признал, что война пошла плохо: "У нас есть значительные потери войск. И это большая трагедия для нас".
- Напомним, по состоянию на сегодняшний день украинский Генштаб сообщает, что Россия потеряла около 19 тысяч военных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.83
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.61
- Актуальное
- Важное