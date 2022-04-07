У Путина признают значительные потери в ходе войны в Украине, но цифр не называют

Об этом рассказал Дмитрий Песков в прямом эфире Sky News.

По его словам, история Украины была изменена в 2014 году во время произошедшего "незаконного переворота". Тогда Украина стала "антироссийской", и "все, что происходило в Украине, было направлено против нашей страны".

Песков также сказал, что Россия в течение "десяти лет" начала "беспокоиться о своей безопасности".

Отвечая на вопрос, стала ли война унижением для России, учитывая количество потерянніх войск, он ответил: "Нет, это неправильное понимание того, что происходит".

Но все же в одном аспекте он признал, что война пошла плохо: "У нас есть значительные потери войск. И это большая трагедия для нас".

Напомним, по состоянию на сегодняшний день украинский Генштаб сообщает, что Россия потеряла около 19 тысяч военных.

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