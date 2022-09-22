У Путина предлагают отправлять в армию мигрантов с гражданством России
В Кремле предлагается расширить список военнообязанных. Хотят добавить в него мигрантов с гражданством России
Об этом сообщил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества Кирилл Кабанов в собственном телеграме.
"Готовим предложения для новых граждан РФ, имеющих российское гражданство менее 10 лет, по обязательному прохождению военной службы в течение года для выходцев из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана", - пишет он.
В случае отказа мигранта и членов его семьи ожидает лишение российского гражданства.
По мнению Кабанова, ответная инициатива будет якобы "адекватным" ответом на запрет властей Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана на участие их граждан в войне против Украины.
- 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации на территории страны. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля.
- Позже Литва привела в повышенную боевую готовность войска на фоне частичной мобилизации в РФ.
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