Об этом сообщил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества Кирилл Кабанов в собственном телеграме.

"Готовим предложения для новых граждан РФ, имеющих российское гражданство менее 10 лет, по обязательному прохождению военной службы в течение года для выходцев из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана", - пишет он.

В случае отказа мигранта и членов его семьи ожидает лишение российского гражданства.

По мнению Кабанова, ответная инициатива будет якобы "адекватным" ответом на запрет властей Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана на участие их граждан в войне против Украины.

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации на территории страны. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля.

Позже Литва привела в повышенную боевую готовность войска на фоне частичной мобилизации в РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb