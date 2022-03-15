У Путина поручили регионам провести публичные акции в поддержку войны против Украины, - росСМИ
Кремль поручил региональным властям проработать организацию публичных акций в поддержку армии и войны России против Украины
Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на источники.
Отмечается, что мероприятия могут быть любыми: например, автопробеги, выставки на военную тематику, видеоролики с жителями, которые высказываются в поддержку Путина, войны в Украине, флешмобы с выстраиванием участников в виде буквы Z, посты публичных лиц, включая чиновников, Z на аватарках.
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