У Путина переход ПЦУ на новый календарь назвали "безумием и вакханалией"
Спикер Путина Дмитрий Песков назвал переход ПЦУ на новоюлианский календарь, который состоится с 1 сентября, "безумием и вакханалией"
Об этом он заявил в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин".
"Изменение церковного календаря в Украине - это безумие и вакханалия, теперь остается ждать разве что отказа от украинского языка в пользу американского", - заявил Дмитрий Песков.
- Напомним, Архиерейский собор ПЦУ в среду, 24 мая, утвердил новый церковный календарь. Переход на новоюлианское летоисчисление состоится с 1 сентября.
- 6 февраля УГКЦ объявила о переходе с 1 сентября 2023 на новый календарь по решению Архиерейского Синода УГКЦ в Украине и опубликовала календарь.
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