Об этом сообщает российская служба ВВС

Ни вторжение в Украину, ни четыре прививки против коронавируса, ни ослабление пандемии не отменили карантин для тех, кто контактирует с Владимиром Путиным. Регулярно сидят в изоляции пилоты и медики. Для доступа к "чистой зоне" сотни людей четыре раза сдают ПЦР-тесты и дважды проверяют антитела к коронавирусу. Берут и дополнительные анализы – гриппом, стафилококком и глистой.

До 9 мая около 400 человек, среди которых ветераны, две недели находились на карантине в Москве ради того, чтобы пожать руку или просто приблизиться к Путину, пишет издание. Карантин проходил в двух отелях в центре Москвы - пятизвездочном "Золотом кольце" и четырехзвездочном "Президент-отеле".

Год назад уже сообщалось о беспрецедентном карантине для всех, кто обслуживал Путина или близко контактировал с ним. Сейчас же Путин "стал чаще переезжать из резиденции в резиденцию, а весь обслуживающий персонал и все контактирующие с ним продолжают сидеть в карантине, но теперь в разных точках России".

По открытым данным, кремлевские структуры потратили на это около 1,5 млрд рублей, еще не менее 1,7 млрд обсерваторы получили в виде субсидий.

По данным Би-би-си, окружающие Путина люди не просто сидят на карантине, но еще и сдают разнообразные анализы. Эти лабораторные исследования "в санитарно-эпидемиологических" целях закупает Управление делами президента.

Согласно правилам, которые появились в 2021 году, чтобы попасть на карантин, нужно за двое суток сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. Находясь на карантине, придется в течение 12 суток четыре раза сдать ПЦР, а на двенадцатый день снова кровь на антитела. Если у человека не обнаруживались антитела IGM, свидетельствующие о том, что он болеет, то он после 14 дней изоляции получал допуск "в чистую зону", то есть к президенту.

Позже в контракт добавили условие, что по запросу Управления делами президента у людей на карантине могут принимать биоматериал и другие анализы. Это случилось уже после вакцинации Путина.

С начала пандемии Управделами президента и его структуры заказали кремлевским поликлиникам в Москве анализы сотрудников и других лиц, в том числе по "карантинным" контрактам, на сумму около 200 млн рублей.

По заявкам УСП анализы с 2021 года сдали около 1500 человек – у некоторых брали мазки не только на коронавирус, но также на ОРВИ, грипп и стафилококк и кровь на биомаркеры. Также они сдавали кал на яйца гельминтов.

О том, что приближенные к президенту чиновники должны сдавать кал, сообщал в феврале 2022 со ссылкой на анонимные источники телеграмм-канал Baza, утверждавший, что чиновникам приходилось сдавать эти анализы несколько раз в неделю.

Летний отряд "Россия" УСП, чьи экипажи летают с Путиным, потратил на анализы больше всего – 125 млн рублей. С июня 2021 года летчики и стюардессы стали сдавать не только ПЦР, но и все виды исследований на COVID-19. Ежемесячно они сдавали до 2 тысяч срочных ПЦР-тестов и до 600 тестов на антитела. А также полсотни анализов крови на биомаркеры и 100-200 анализов кала для выявления коронавируса.

Та же схема работает и сейчас, отмечает издание. Только за май 2022 летный отряд сдал 1376 мазков и 98 проб кала на коронавирус, а также 447 анализов крови на антитела и 32 – на биомаркеры. При этом они продолжают сидеть на карантине в подмосковных и других санаториях.

Телеграмм-канал Baza писал, что многие кремлевские работники вынуждены проводить почти весь год на карантине, и некоторые сотрудники Администрации президента и Федеральной службы охраны "отсидели" в 2021 году в одноместных номерах более 150 дней – из-за чего у персонала начали возникать проблемы в семье. ях.

Контракты на карантинное проживание таких лиц обычно засекречены. Но госзакупки показывают картину, аналогичную летчикам, пишет Би-би-си.

Карантин для них в десятке кремлевских санаториев рядом с резиденциями президента в Подмосковье, Сочи и на Валдае с начала пандемии в 2020 году уже обошелся более чем в 1,2 млрд рублей, а сумма всех контрактов приближается к 2 млрд. Некоторые из этих санаториев полностью превращены в обсерваторы и закрыты для отдыхающих.

Также на основе данных госзакупок издание выяснило, что Путина, еще задолго до пандемии, на все форумы сопровождали бригады врачей, в том числе инфекционисты и специалисты разного профиля.

Отметим, в начале июня журналисты Paris Match исследовали , что российского президента за границей сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает его мочу и экскременты в уборных в чемоданы и забирает с собой в Россию.

22 июня стало известно, что охранник Путина, носивший "ядерный чемодан", тяжело ранен в собственной квартире в Московской области.

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