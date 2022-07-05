English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Здоровье У Путина патологический страх за свое здоровье. Окружение проверяют на глисты, стафилококк и грипп, а его сопровождают десятки врачей

У Путина патологический страх за свое здоровье. Окружение проверяют на глисты, стафилококк и грипп, а его сопровождают десятки врачей

5 июля, 2022 вторник
03:50
Здоровье

Люди, контактирующие с президентом РФ Владимиром Путиным, неделями сидят в изоляции, а также сдают разнообразные анализы – на эти нужды потратили более 3 млрд. рублей

Об этом сообщает российская служба ВВС

Ни вторжение в Украину, ни четыре прививки против коронавируса, ни ослабление пандемии не отменили карантин для тех, кто контактирует с Владимиром Путиным. Регулярно сидят в изоляции пилоты и медики. Для доступа к "чистой зоне" сотни людей четыре раза сдают ПЦР-тесты и дважды проверяют антитела к коронавирусу. Берут и дополнительные анализы – гриппом, стафилококком и глистой.

До 9 мая около 400 человек, среди которых ветераны, две недели находились на карантине в Москве ради того, чтобы пожать руку или просто приблизиться к Путину, пишет издание. Карантин проходил в двух отелях в центре Москвы - пятизвездочном "Золотом кольце" и четырехзвездочном "Президент-отеле".

Год назад уже сообщалось о беспрецедентном карантине для всех, кто обслуживал Путина или близко контактировал с ним. Сейчас же Путин "стал чаще переезжать из резиденции в резиденцию, а весь обслуживающий персонал и все контактирующие с ним продолжают сидеть в карантине, но теперь в разных точках России".

По открытым данным, кремлевские структуры потратили на это около 1,5 млрд рублей, еще не менее 1,7 млрд обсерваторы получили в виде субсидий.

По данным Би-би-си, окружающие Путина люди не просто сидят на карантине, но еще и сдают разнообразные анализы. Эти лабораторные исследования "в санитарно-эпидемиологических" целях закупает Управление делами президента.

Согласно правилам, которые появились в 2021 году, чтобы попасть на карантин, нужно за двое суток сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. Находясь на карантине, придется в течение 12 суток четыре раза сдать ПЦР, а на двенадцатый день снова кровь на антитела. Если у человека не обнаруживались антитела IGM, свидетельствующие о том, что он болеет, то он после 14 дней изоляции получал допуск "в чистую зону", то есть к президенту.

Позже в контракт добавили условие, что по запросу Управления делами президента у людей на карантине могут принимать биоматериал и другие анализы. Это случилось уже после вакцинации Путина.

С начала пандемии Управделами президента и его структуры заказали кремлевским поликлиникам в Москве анализы сотрудников и других лиц, в том числе по "карантинным" контрактам, на сумму около 200 млн рублей.

По заявкам УСП анализы с 2021 года сдали около 1500 человек – у некоторых брали мазки не только на коронавирус, но также на ОРВИ, грипп и стафилококк и кровь на биомаркеры. Также они сдавали кал на яйца гельминтов.

О том, что приближенные к президенту чиновники должны сдавать кал, сообщал в феврале 2022 со ссылкой на анонимные источники телеграмм-канал Baza, утверждавший, что чиновникам приходилось сдавать эти анализы несколько раз в неделю.

Летний отряд "Россия" УСП, чьи экипажи летают с Путиным, потратил на анализы больше всего – 125 млн рублей. С июня 2021 года летчики и стюардессы стали сдавать не только ПЦР, но и все виды исследований на COVID-19. Ежемесячно они сдавали до 2 тысяч срочных ПЦР-тестов и до 600 тестов на антитела. А также полсотни анализов крови на биомаркеры и 100-200 анализов кала для выявления коронавируса.

Та же схема работает и сейчас, отмечает издание. Только за май 2022 летный отряд сдал 1376 мазков и 98 проб кала на коронавирус, а также 447 анализов крови на антитела и 32 – на биомаркеры. При этом они продолжают сидеть на карантине в подмосковных и других санаториях.

Телеграмм-канал Baza писал, что многие кремлевские работники вынуждены проводить почти весь год на карантине, и некоторые сотрудники Администрации президента и Федеральной службы охраны "отсидели" в 2021 году в одноместных номерах более 150 дней – из-за чего у персонала начали возникать проблемы в семье. ях.

Контракты на карантинное проживание таких лиц обычно засекречены. Но госзакупки показывают картину, аналогичную летчикам, пишет Би-би-си.

Карантин для них в десятке кремлевских санаториев рядом с резиденциями президента в Подмосковье, Сочи и на Валдае с начала пандемии в 2020 году уже обошелся более чем в 1,2 млрд рублей, а сумма всех контрактов приближается к 2 млрд. Некоторые из этих санаториев полностью превращены в обсерваторы и закрыты для отдыхающих.

Также на основе данных госзакупок издание выяснило, что Путина, еще задолго до пандемии, на все форумы сопровождали бригады врачей, в том числе инфекционисты и специалисты разного профиля.

  • Отметим, в начале июня журналисты Paris Match исследовали , что российского президента за границей сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает его мочу и экскременты в уборных в чемоданы и забирает с собой в Россию.
  • 22 июня стало известно, что охранник Путина, носивший "ядерный чемодан", тяжело ранен в собственной квартире в Московской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Владимир Путин
Читайте также:
путін путлер
4 июля, 2022 понедельник
Разведка раскрыла два варианта, при которых рухнет режим Путина в России
Микола Княжицький
Автор
3 июля, 2022 воскресенье
Зачем во Львове перед церквями выдают повестки в военкомат?
спека
4 июля, 2022 понедельник
Синоптик Наталья Диденко рассказала, сколько в Украине еще будет держаться жара
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.45
    Покупка 34.45
    Продажа 35.16
  • EUR
    Покупка 35.68
    Продажа 36.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
5 июля
03:29
Почти по всей Украине объявлена воздушная тревога
03:08
В течение 4 июля ВСУ уничтожили на Юге 30 захватчиков, 2 склада боеприпасов и технику врага
02:45
Шесть пропагандистов и "новостной" сайт. Великобритания внесла новые санкции против РФ
02:27
ВСУ в Харьковской области уничтожили личный состав, бронетехнику и склад боеприпасов оккупанта, - Синегубов
02:07
Данные спутников подтверждают, что Россия вывозит украденное украинское зерно в Турцию, - "Схемы"
01:44
На фото работники, прибывшие на место происшествия
Подозреваемого в совершении стрельбы в Копенгагене обследуют в психушке
01:22
Европейский инвестиционный банк поможет в послевоенном восстановлении Мариуполя
01:02
Оккупанты назначили "главой правительства" Херсонщины бывшего ФСБшника из Калининградской области
00:50
Украинцам нужно оружие, а не белые флаги, - The Times
00:44
Ущерб до 50 млрд рублей. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" тоже отказалась выплачивать дивиденды
00:36
Победы не будет, если Путин чувствует, что имеет преимущество, - Бренсон
00:23
Российские войска нанесли ракетный удар по Сумской области: есть раненые
00:15
Путин не отказался от планов захватить юг Украины, — Ким
00:04
"На самом деле много западного вооружения уже в Украине", – Курт Волкер
2022, понедельник
4 июля
23:52
Президент Эстонии не поддерживает полный разрыв отношений Запада с РФ
23:16
В Риге суд наказал пенсионера, желавшего россиянам "успешно уничтожать" украинцев
23:07
Аналитика
Удержание линии Славянск – Краматорск будет иметь принципиальное значение для нашей обороны. Колонка Сергея Згурца
23:01
Русские сообщают о большом пожаре в центре Донецка
22:58
Российский беспилотник упал на частный дом в Ростовской области
22:46
Великобритания вводит дополнительные санкции против режима Лукашенко
22:32
На фото Владимир Зеленский
Конференция в Лугано может стать весомым шагом для восстановления Украины, - Зеленский
22:06
Жозеп Боррель
Или масло, или оружие. Боррель о выборе России после санкций
21:53
Зеленский создал 14 военных администраций. Список
21:48
Россияне за деньги сдают собственные позиции, - перехват ГУР
21:40
На Днепропетровщине в 6 районах из 7 начали жатву, - ОГА
21:29
Вблизи Чикаго на параде ко дню независимости США произошла стрельба. Шесть убитых
21:21
В Нидерландах зафиксировали первый случай обезьяньей оспы у ребенка
21:19
Эксклюзив
Путин Эрдоган
Отношения Эрдогана и Путина – это танго двух геополитических мачо, – политолог Магда
21:12
Замминистра обороны Анна Маляр опровергла российские фейки о мобилизации женщин
21:06
Эксклюзив
Украина должна помочь Западу разработать стратегию в случае распада РФ, - экс-нардеп Гопко
21:04
Обновлено
Представленный в Лугано проект плана восстановления Украины после войны потребует $750 млрд инвестиций
20:52
Польша планирует увеличить рабочую мощность подземных хранилищ газа
20:49
В Московском университете будут готовить специалистов по противодействию "цветным революциям"
20:36
В акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности три носителя высокоточного оружия, - Генштаб
20:33
"Слуга народа" хочет монополизировать право на борьбу за Украину – расследование
20:09
Эксклюзив
Славянск уже стал прифронтовым, ближайшие позиции россиян в 7-10 км от города, - мэр
20:07
Флаг на Змеином еще не развевается. Его поднимут военные, - спикер ОК "Юг"
20:01
Следующую конференцию по восстановлению Украины примет Великобритания, - премьер
19:55
россия дипломат
В РФ запустили Центр регистрации ядерных взрывов для "укрепления обороноспособности", - росСМИ
19:54
Зеленский встретился с премьер-министром Швеции. Она в Киеве впервые
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV