У Путина отвергли любые разговоры на основе "формулы мира" Зеленского

Об этом сообщили в российском СМИ "РИА-новости".

"Россия ни с кем не будет разговаривать на основе "формулы мира", предложенной Зеленским, очевидно, что Киев сам к диалогу не готов", – заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Сергей Лавров назвал "иллюзией" идею Зеленского вывести российские войска из Крыма и Донбасса с помощью западных партнеров, а также обеспечить выплату репараций Украине.

Напомним, в ноябре на саммите "Большой двадцатки" на Бали президент Украины Владимир Зеленский представил "формулу мира" из 10 пунктов. Президент подчеркивал, что украинская "формула мира" очень четкая, а каждый ее пункт – проработан.

Украинское правительство планирует провести международный саммит для обсуждения "формулы мира" и завершения войны и хочет, чтобы на этом саммите председательствовал генсек ООН Антониу Гутерреш. В ООН ответили, что посредничество Гутерреша возможно при условии, что все стороны согласны.

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