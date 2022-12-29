У Путина отвергли любые разговоры на основе "формулы мира" Зеленского
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия ни с кем не будет разговаривать на основе украинской "формулы мира", которую предложил президент Владимир Зеленский
Об этом сообщили в российском СМИ "РИА-новости".
"Россия ни с кем не будет разговаривать на основе "формулы мира", предложенной Зеленским, очевидно, что Киев сам к диалогу не готов", – заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Сергей Лавров назвал "иллюзией" идею Зеленского вывести российские войска из Крыма и Донбасса с помощью западных партнеров, а также обеспечить выплату репараций Украине.
- Напомним, в ноябре на саммите "Большой двадцатки" на Бали президент Украины Владимир Зеленский представил "формулу мира" из 10 пунктов. Президент подчеркивал, что украинская "формула мира" очень четкая, а каждый ее пункт – проработан.
- Украинское правительство планирует провести международный саммит для обсуждения "формулы мира" и завершения войны и хочет, чтобы на этом саммите председательствовал генсек ООН Антониу Гутерреш. В ООН ответили, что посредничество Гутерреша возможно при условии, что все стороны согласны.
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