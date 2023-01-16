У Путина отреагировали на удар по дому в Днепре и пригрозили последствиями поставки Украине танков
В Кремле пригрозили Украине в случае снабжения британских танков Challenger 2
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
"Оцениваем, воспринимаем очень негативно (поставка танков, - ред.). Здесь мы не скрываем нашего отношения. Великобритания, другие европейские страны - Польша и т. д., которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток из поставки нового, более совершенного технологически военного оборудования для Украины - не способны изменить ситуацию на месте. Они должны это понять. Они способны затянуть всю ситуацию, нанести больше бед государству Украина", - сказал он.
Кроме того, он прокомментировал удар по жилому дому в Днепре.
"Российские военные не наносят в Украине ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся из военных целей. Трагедия в Днепре стала следствием работы украинского ПВО", - сказал Песков.
- В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру , в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома. По состоянию на 10:30 понедельника из-под завалов многоэтажки в Днепре, разрушенной вражеским ракетным ударом 14 января, извлечены тела 36 погибших.
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2.
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