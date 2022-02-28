У Путина отобрали черный пояс из тхэквондо
Президент России Владимир Путин потерял черный пояс из тхэквондо
Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации "Тхеквондо".
МФТ лишила Путин черного пояса из тхэквандо из-за военной агрессии на территории Украины. Президент РФ получил награду в ноябре 2013 года.
Это не единственная санкция Международной федерации. Теперь на соревнованиях запрещено использование флага и гимна РФ и Беларуси.
"Всемирное тхэквондо решительно осуждает жестокие нападения на невинные жизни в Украине, которые противоречат видению Мирового тхэквондо "Мир ценнее триумфа". Мнения Мирового тхэквондо с народом Украины, и мы надеемся на мирное и немедленное завершение этой заявления", - Тхэквондо.
- 27 февраля ФИФА запретила проводить на территории России международные матчи из-за вторжения в Украину.
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