У Путина отобрали черный пояс из тхэквондо

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации "Тхеквондо".



МФТ лишила Путин черного пояса из тхэквандо из-за военной агрессии на территории Украины. Президент РФ получил награду в ноябре 2013 года.



Это не единственная санкция Международной федерации. Теперь на соревнованиях запрещено использование флага и гимна РФ и Беларуси.



"Всемирное тхэквондо решительно осуждает жестокие нападения на невинные жизни в Украине, которые противоречат видению Мирового тхэквондо "Мир ценнее триумфа". Мнения Мирового тхэквондо с народом Украины, и мы надеемся на мирное и немедленное завершение этой заявления", - Тхэквондо.

27 февраля ФИФА запретила проводить на территории России международные матчи из-за вторжения в Украину.