У Путина осталось резервов для войны против Украины на один-два месяца, - политолог

Такое мнение он высказал в эфире Еспрессо.TV



Путин будет вести войну против Украины до тех пор, пока у него будут ресурсы. Верить заявлениям Путина и его представителей нет смысла. Так же как и не нужно верить, что происходящая в России мобилизация не скажется на увеличении российского контингента в Украине. Они будут усиливать свое присутствие в Украине. - объяснил Таран



Таран также отметил, что в России осталось не так много ресурсов для войны против Украины. По его мнению, таких ресурсов у России хватит максимум на два месяца войны.



Если говорить объективно, то собирая наемников со всего мира, российское руководство доказывает, что у них не хватает ресурсов для войны против Украины. Что касается призывников, которых Россия может привлечь в войну. У них нет опыта. Их следует научить пользоваться оружием. Это ресурсы и время, - добавил Таран



Политолог подчеркнул, что сейчас Россия привлекла все боеспособные части против Украины.



“Руководство РФ привлекло в войне против Украины свои боеспособные части. То есть сюда они бросили лучшее, что у них есть. Дальше сюда лучше уже не будет заходить, потому что его нет. Ни техники, ни личного состава, - объяснил Таран



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