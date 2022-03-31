У Путина осталось резервов для войны против Украины на один-два месяца, - политолог
Депутат Киевского городского совета, политолог Сергей Таран считает, что ресурсов в России для войны против Украины осталось максимум на два месяца
Такое мнение он высказал в эфире Еспрессо.TV
Путин будет вести войну против Украины до тех пор, пока у него будут ресурсы. Верить заявлениям Путина и его представителей нет смысла. Так же как и не нужно верить, что происходящая в России мобилизация не скажется на увеличении российского контингента в Украине. Они будут усиливать свое присутствие в Украине. - объяснил Таран
Таран также отметил, что в России осталось не так много ресурсов для войны против Украины. По его мнению, таких ресурсов у России хватит максимум на два месяца войны.
Если говорить объективно, то собирая наемников со всего мира, российское руководство доказывает, что у них не хватает ресурсов для войны против Украины. Что касается призывников, которых Россия может привлечь в войну. У них нет опыта. Их следует научить пользоваться оружием. Это ресурсы и время, - добавил Таран
Политолог подчеркнул, что сейчас Россия привлекла все боеспособные части против Украины.
“Руководство РФ привлекло в войне против Украины свои боеспособные части. То есть сюда они бросили лучшее, что у них есть. Дальше сюда лучше уже не будет заходить, потому что его нет. Ни техники, ни личного состава, - объяснил Таран
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