Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Путин очень ясно понимает, что он проиграл войну с Украиной. Это также понимают Володин, Медведев и все путинские чиновники. Об этом свидетельствуют их заявления о применении ядерного оружия. Они очень боятся, что война перенесется на территорию России и понимают, что на поле боя они не смогут победить Украину. Именно поэтому и звучат подобные заявления", – пояснил Маломуж.

Генерал армии Украины подчеркнул, что мир уже не воспринимает путинские угрозы ядерного оружия серьезно.

"Если боевые действия будут происходить уже на территории РФ, то это будет означать для Путина падение его режима. Поскольку россияне воспримут это как неспособность их власти защитить их. Именно поэтому Путин сейчас прибег к угрозам нашим союзникам, чтобы они не снабжали нас оружием. Однако хочу подчеркнуть, что сегодня мир уже не боится угроз Кремля", - добавил он.

19 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на встрече в Рамштайне готовят новую тактику и оружие для победы Украины в войне с РФ – это вызвало переполох в Кремле, где угрожают ядерной войной в случае поражения.

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