У Путина обострилась фобия покушения на его жизнь, - Центр противодействия дезинформации

Такое мнение высказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, передает Еспресо.TV.

"У Владимира Путина обострилась фобия угрозы мятежа и покушения на его жизнь", - говорится в сообщении.

В центре объясняют это тем, что когда Путин выходит "в народ", его окружают отнюдь не "случайные люди". В частности, на одном фото они с Путиным в церкви, а на другом – уже имитируют каких-то рыбаков, на третьем – пьют чай с ним же.

Как установили журналисты BBC, в феврале 2020-го в разгар обсуждения поправок к Конституции Владимира Путина на массовых мероприятиях окружала группа "случайных прохожих", сформированная из сотрудников "фабрики медиатролей" Евгения Пригожина и выпускников близкой кремлю "Школы молодого политика".

Также широко растиражирована российской пропагандой фотография со стюардессой, которая позже была в образе рыбачки и продавщицы мороженого.

"Все это свидетельствует о тяжелом психическом состоянии Путина, стремительно ухудшающемся на фоне поражения военного вторжения в Украину и обусловленного крахом экономики России", - считают в Центре противодействия дезинформации.





Фото: Центр противодействия дезинформации

Напомним, источники в разведке США предполагают, что Владимир Путин может страдать от передозировки стероидов из-за возможного рака, провоцирующей "стероидную ярость". Западные шпионы считают, что его все более хаотичное поведение, раздутая внешность и абсурдное социальное дистанцирование для посетителей являются результатом лечения.

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