У Путина обида переросла в паранойю и он решил снова напасть на Украину, - Макрон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Как отмечает издание, отвечая на вопрос о причинах, побудивших Путина на нападение на Украину, Макрон заявил, что "его оскорбление переросло в паранойю".



По его словам, после введенных в 2014 году санкций Путин оказался в международной изоляции и это только укрепило его в решении начать великую войну.

"Роль COVID-19 тоже не следует недооценивать. Он месяцами оказывался в Сочи, замыкался, меньше общался с другими главами государств", - добавил Макрон.