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Главная война с Россией У Путина обида переросла в паранойю и он решил снова напасть на Украину, - Макрон

У Путина обида переросла в паранойю и он решил снова напасть на Украину, - Макрон

12 апреля, 2022 вторник
22:07
война с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что обида президента РФ Путина переросло в паранойю и это подтолкнуло его к полномасштабному вторжению в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Как отмечает издание, отвечая на вопрос о причинах, побудивших Путина на нападение на Украину, Макрон заявил, что "его оскорбление переросло в паранойю".

По его словам, после введенных в 2014 году санкций Путин оказался в международной изоляции и это только укрепило его в решении начать великую войну.

"Роль COVID-19 тоже не следует недооценивать. Он месяцами оказывался в Сочи, замыкался, меньше общался с другими главами государств", - добавил Макрон.

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Эммануэль Макрон
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