У Путина обида переросла в паранойю и он решил снова напасть на Украину, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что обида президента РФ Путина переросло в паранойю и это подтолкнуло его к полномасштабному вторжению в Украину
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .
Как отмечает издание, отвечая на вопрос о причинах, побудивших Путина на нападение на Украину, Макрон заявил, что "его оскорбление переросло в паранойю".
По его словам, после введенных в 2014 году санкций Путин оказался в международной изоляции и это только укрепило его в решении начать великую войну.
"Роль COVID-19 тоже не следует недооценивать. Он месяцами оказывался в Сочи, замыкался, меньше общался с другими главами государств", - добавил Макрон.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.72
- Актуальное
- Важное