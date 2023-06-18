У Путина нет запасного плана, он не знает, что делать в случае успеха ВСУ, - Фейгин

Путин, раздувавшийся до размеров императора Вселенной, императора Космоса, опустился на уровень так называемых военкоров. Понимаем: в политику Путина не берут, встречи в стиле «Рузвельт – Черчилль» тоже не нарисовываются. Соответственно, он собирает у себя свору обслуживающих его людей с целью донести свои параноидальные месседжи. Почему произошла эта встреча, почему она нужна Путину и как все это толкуется на фоне событий на фронте и того, что происходит с мсье Пригожиным?

Во-первых, кстати, они прошли карантин – просто вчера на передаче Скабеевой проговорился Сладков: они две недели сидели для встречи с Путиным, вся эта масса сидела под замком. Он вчера сам об этом сказал вживую в эфире у Скабеевой, уже все это цитируют, поэтому добавим красок. А почему проводил? Да он собирался в это время проводить ежегодную «прямую линию», а проводить ее с кем – с населением? Еще с кем-нибудь? Зачем, картинка не такая. Здесь все под наблюдением, фесеошники задали бы вопрос. Но это не оказало бы нужного эффекта, поэтому решили собрать именно этих так называемых военкоров. Нужно было провозгласить какие-то цели и задачи, послать Западу какие-то месседжи. Но почему-то выбрали их. Скорее всего, это был акцент на информационную политику, которую Москва явно проигрывает, по всем акцентам это очевидно, как минимум сетевую, ту ее составляющую, которую представляют все эти «блогеры» - такие же пропагандисты, но работают они с более демократичным сегментом – это ведь не телевидение. Вот он их и собрал. Я считаю, что его убедил это сделать Кириенко, который ответственен за это направление политики как заместитель главы администрации. И вот имеете: вместо «прямой линии» – тоже вроде бы общение с народом.

Но ведь это понижение статуса Путина: где генералиссимусы – и где эти «военкоры»? К тому же они не взяли основного «военкора» – того же военного преступника Стрелкова-Гиркина, никого не было и от вагнеров.

Даконечно, это проверенная публика, «просеянная», оставшиеся. У некоторых и голову оторвали, а именно у Татарского. Все, что осталось, посгребали. Вопрос в другом: нужно было решить несколько задач, и Путин попытался их решить так, как он их понимает. К примеру, кроме остальных нарративов, он говорил, что не собирается вводить всеобщую мобилизацию, - я считаю, что он ее проведет, правда, не всеобщую, а «частичную», «дополнительную», еще какую-нибудь.

Путин сказал: "Не сегодня". На сегодняшний день этот вопрос не стоит, а на завтра все может измениться.

Но ему почему-то нужно было это сказать. Так же, как и о введении военного положения, потому что оно сопровождается введением всяческих жестких мер в отношении населения. Очевидно, это был внутренний месседж. Что касается остальных, то все, что Путин говорил, было направлено на Запад. Почему? «Мы подбили 150 танков, 25-30% из предоставленного, как я посчитал», «успехов чувствительных не достигли, но контрнаступление продолжается от 4 июня», «мы подготовились» и так далее в духе «мы всегда готовы, несмотря ни на что, к переговорам, перемирию и всему, что из этого следует». Я думаю, этот месседж сохраняется. Он его адресует, конечно, Киеву, но это бесполезно – Киев его слушать не собирается. А на Западе, он считает, есть адресаты, и ему нужно лишний раз подчеркнуть: вы дали оружие, вы помогли подготовить это контрнаступление, а результата это не дало – зачем оно вам? Давайте все это остановим, все это контрнаступление, и сядем за стол переговоров? Это все направлено на Запад.

Что касается интересных деталей.

Все обсуждают, что Пригожин движется к своему финалу.

Потому что некоторое время до этого говорили, что министерство обороны сказало всем участникам ЧВК, отдельным группам, которые собираются в крупные транснациональные компании (там же не только ЧВК Вагнера, там есть «Патриот», «Ветеран», еще какие-то), подписывать контракты. И все, естественно, бросились, даже «Ахмат», эта собранная добровольческая часть, подписывалась – и торжественно показали картинку.

Пригожин одby раз отказался это делать. На второй раз уже Путин об этом сказал на встрече с военкорами: мол, это наше решение – социальные льготы. Это уже серьезный сигнал. А Пригожин снова говорит, что не будет подписывать никакие контракты с министерством обороны. Понятно, чего он боится: из-под него вынимают личный состав, что естественно. А из каких средств ты будешь финансировать обмундирование, оружие, боеприпасы, з/п? То есть все равно это все идет от министерства обороны,

и в этом случае его поставили в цугцванг: не подпишешь – финансируй своими силами.

Понятно, что предложение условно, ведь он ничего финансировать не может. И распоряжаться этими вооруженными отрядами он не может, потому что они подчиняются в рамках специальной военной операции командованию СВО. Он и Путину, значит, противоречит, ведь одно дело – спорить с Шойгу, с которым это у него давно происходит публично, а совсем другое – с самим Путиным.

И это свидетельствует о чем? Ведь ему задали вопрос - а вопросы согласовывались заранее, конечно, с Путиным: а какой правовой статус этих ЧВК? И он ответил: это все в системе министерства обороны, мы для этого издали приказ, согласно которому они должны до 1 июля подписать соответствующие бумаги. Это серьезный удар по Пригожину с учетом всех предыдущих событий – и вокруг Бахмута, и с отводом оттуда, и с распрями с генштабом, с минобороны. И с Кадыровым конфликт был не случаен, похоже, он вроде бы и затих, но последствия есть. В частности, то, что Кадыров, понимая, куда ветер веет, сам перекинулся на сторону институтов министерства обороны, с ними сейчас сотрудничает – с генштабом, минобороны. А Пригожин остался во фронде.

И это, очевидно, приблизилось к своему какому-то финалу, потому что он выполнил порученное ему задание. Вероятно, ему предлагали в кратчайшие сроки взять Соледар и Бахмут, он взял в те сроки, в которые смог – большего от него уже не получишь. Он сам говорит, что потратил 20 тыс. зеков убитыми под Бахмутом (сколько ранеными – кто знает, в 2-3 раза больше), и численный состав ЧВК Вагнера существенно уменьшился, его количественные и другие возможности снижены, они сейчас находятся под Луганском в лагерях. Судите сами, он издали перекрикивался с РДК, когда происходила операция по Белгороду: «Денис, я пришлю своего зама, отдавай нам пленных», - а тот ему отвечал. А тут новость перед этой фейковой историей с убийством Делимханова: этот Делимханов в Белгородской области подписывает с губернатором Гладковым какие-то документы о том, что батальон «Ахмат Запад» будет стоять на границе для предотвращения проникновения, как они говорят, ДРГ. То есть не ЧВК Вагнера поручили, а опять-таки кадыровцам.

Но ведь не бросили на большой донбасский фронт или на запорожский. Охранять Белгородщину – это очень серьезное понижение. А есть еще одна интересная история: начали ходить слухи, что Пригожина поддержало 3-е управление ФСБ, связанное с военной разведкой, создавшейся клан. Живучесть Пригожина подтверждает, что его прикрывали достаточно серьезные люди. И если уж Путин принял определенное решение, Пригожина, похоже, будут обнулять – умножать на ноль с помощью, например, успешного обстрела его резиденции на фронте.

Если его отправят на фронт и там убьют, а спишут, конечно, на Украину. Поэтому легко будет списать любое убийство Пригожина: вот такое случилось, он приехал на фронт – а там ракеты ударили. И, возможно, эта фейковая история с Делимхановым – это репетиция. Ведь если по Делимханову, по базе батальона «Ахмат» в Приморске можно ударить, то почему не может в Луганск или какое-нибудь другое место на базу ЧВК Вагнера, куда неожиданно пришел обожаемый Евгений Викторович, - внезапно ракета прилететь? Я думаю, это где-то здесь, рядом можно оценивать и финал будет именно таким. Но поддерживало ли его 3-е управление, департамент военной контрразведки? Это вполне вероятно.

Мы видим, что в зоне сферы самого Пригожина есть несколько генералов:

Суровикин, с которым у него комплиментарные отношения, Мизинцев вообще перешел к нему работать с должности замминистра обороны по снабжению и тылу. Еще несколько фамилий называют. То есть какая-то группа вокруг Пригожина была. Я думаю, все это связано с деньгами и еще какими-то интересами, но это люди, с которыми он коммуницировал. Но особенность аппарата состоит в том, что когда человек становится «радиоактивным», от него «фонит» – от него все сбегают мгновенно. Пригожин уже приближается к такому положению: конфликтов у него много, врагов у него много, а друзья – неустойчивая составляющая этой системы отношений: сегодня друг, а завтра – чужой человек. Поэтому его никто не прикроет, если командование, генералитет выторговали у Путина списание в ноль Пригожина, то защищать его никто не бросится, он свой функционал выполнил. И от него уже мало чего ждут, поскольку зеков брать запретили, с фронта, с важных участков, из Бахмута он уже выводит свои части, вероятно, на переформирование, еще и потому, что мало чего осталось боеспособного. Поэтому я считаю, что это свидетельство того, что Пригожин из игры выпадает.

Значит сейчас усилится Кадыров? А история о фейковой смерти Делимханова тоже идет на пользу Кадырову – у него снова появилась возможность продемонстрировать свою лояльность. Недаром он вступал в публичную полемику с Пригожиным, типа «давай встретимся, поговорим, я тебе объясню». И что характерно, Уткин, человек, о котором говорят гораздо меньше, но отвечавший за воинскую часть группы Вагнера. И осадил Кадырова и всю эту компанию именно Уткин, корректно напомнивший о временах первой и второй чеченских войн. Понятно, что он представлял не только свою позицию – представлял офицерское, военное, эфэсбэшное лобби.

Да, я считаю, что так было на самом деле и не случайно об этом было упомянуто. Другие пункты – что это еще и за панибратство, ЧВК Вагнера – №1 военная компания в мире. То есть намек: мы вам и ответить можем, вы не так уж сильны, даже смешно спорить, кто круче. Но этот аспект – помните о своем месте, вы проиграли первую и вторую чеченские войны, мы вам показали ваше место и можем восстановить – это идеологический вызов, что мы здесь представляем титульную культуру, мы здесь русские, а вы какие-то северные кавказцы. Я думаю, что намек на это был прямой и здесь есть претензия на первенство с точки зрения симпатий русского населения, потому что в этом споре взяли верх именно Пригожин и Уткин.

Другое дело – что общая ситуация в ЧВК Вагнера печальна. Эта история и история с Делимхановым, с его фейковым убийством, повторяю, может как-то вскользь затрагивать вопросы, касающиеся Пригожина. В каком смысле? Например, когда еще не воскрес Делимханов, вы же видели, Винивитин Роман, командир 72-й бригады – кстати, бывший охранник до начала «СВО», военный пенсионер, однако командует в Бахмуте 72-й бригадой, – он сразу бросился писать : смотрите, они сливают координаты, и это давно заметили, и по нам, по 72-й бригаде, они то же делали с корыстной целью. То есть это общая позиция – представлять Пригожина каким-то нелояльным элементом, хитроватым, ведущим свою весьма сложную политическую игру, и именно так его представить.

Думаю, в голове Путина этот пазл так же сложился – нельзя слишком доверять Пригожину,

а он использовал его, не только в Бахмуте для военных дел «СВО», а для баланса с армией, с министерством обороны, с генштабом, которые по мнению Путина, войну и проиграли, не добились того результата, которого от них требовали, – взять Киев за три дня. А к кому выдвигать эти претензии, как не к ним, не к Герасимову и Шойгу, главным ответственным за операцию, за армию? Вы все разворовали, мы вам позволили это делать, но и требуем от вас результата. Вы результат не дали: все разворовано.

Украли все Шойгу и Герасимов, а сливать будут Пригожина – правильно?

Так это же выгодно генералитету, генштабу, Герасимову и Шойгу – сказать, что во всем виноват Пригожин: он втерся в доверие, создал ЧВК, вообразил себя генералиссимусом и, чтобы нам доставить неприятности, сливал всю информацию, мешавшую нам вести успешную военную кампанию в Украине.

Назначить его коллективным масоном, из-за которого Российская Империя проиграла Первую мировую войну и развалилась.

Он подходящий человек для этого. Во-первых, вспомнил, что он еврей, - то не вспоминал, а теперь вспомнил. Отсидевший 9 лет – об этом и так все помнят. Что он хорошо отзывался о Зеленском, о ВСУ, о военной разведке и т.д. Все пойдет в кассу. Другой вопрос – его нельзя просто так посадить, неизвестно, как отреагирует население. Пригожин за эти месяцы сумел себя презентовать перед населением как главный его защитник, и в вопросах не только войны, но и мира. Да, социальная справедливость – это все притворное, конечно, но именно он сейчас выступает защитником российских обывателей, простых россиян. И он добился некоторых успехов, сумел добиться внимания и даже поддержки части населения, причем она настроена на продолжение войны и на цели, которые были провозглашены. Он это смог, и, чтоб не раздражать это население, арестовав Пригожина или что-нибудь с ним другое сделав, нужно как-то это естественно выполнить. Делимханова не убили – ну, это такое. А вот его убили: ракета прилетела.

Поэтому я думаю, что какую-нибудь операцию по его отстранению готовят.

Выйдет ли что-нибудь из этого, утвердит ли ее Путин – неизвестно. Но точно можно сказать, что Пригожин к своему предыдущему апогею влияния уже не вернется – и публичному, и аппаратному.

Ну, разве что ему удалось бы опрокинуть стол с шахматами. Но здесь ключевая история будет все равно происходить на линии фронта. И не зря Путин начал гундосить: «Мы отбиваем атаки ВСУ, они пошли в наступление». Наши объясняют: мы еще не начинали, идет тестирование российской обороны на временно оккупированных территориях. То есть интенсивность боев возросла, но назвать это наступлением не берется никто, даже представители западных военных сред. У Путина уже истерика.

Если вы заметили, с декабря прошлого года шли разговоры о большом наступлении российских войск в Украине. И когда пришел в январе Герасимов, сказали: уже все, они теперь покажут. Чем это кончилось? Им в этой ситуации нужно как минимум доказать, что украинцы также не могут наступать, что и они не могут осуществить масштабное контрнаступление, а только взять какие-то села – и все. И на том это все и закончится в течение месяца или недели, это несущественно. Потому что если вы и так наступали, а украинцы будут наступать и возьмут Мариуполь или Мелитополь, - то что же вы за армия тогда, если не смогли организовать контрнаступление?

Понятно, что он хитрит. Как он говорит – ВПК у Украины нет, сами они ничего не производят, скоро вообще на ноль выйдут, им все привозят. А какое тебе дело, собственно какая разница – помогают союзники, это нормально. Вы даже дроны сами собрать не можете, из Ирана получаете. А у вас, извините, на территории не бомбят с утра до ночи ваши военные заводы, не уничтожают население, нет такой масштабной войны, как в Украине. Поэтому извините, сравнивать нечего. Да, союзники помогают, но ему важно показать идеологически, публично, политически, что не только мы неспособны на наступление, как выяснилось, ведь ничего не достигли своим наступлением, - что украинская сторона тоже не может наступать. И дальше только переговоры и перемирие, по-другому не выходит. Но если у Украины реально есть резервы - а мы допускаем, что три армейских корпуса сформированы и там, по разным оценкам, от 70 до 100 тысяч резервов, подготовленных, вооруженных, с тяжелым оружием в частности, - то если их еще не применили на главных направлениях , на Запорожском, Донецком, на границе Донецкой и Запорожской областей, где довольно удачно идет наступление по сравнению с другими участками, Бахмутом в частности, - все еще впереди.

И чем закончится этот месяц июнь? Напомним, в июле состоится саммит НАТО, который наверняка будет учитывать ход этого контрнаступления. Так что посмотрим. А Путину прямо сейчас нужно доказать, что никто не может наступать – ни мы, ни они. Геополитические реалии, которые мы захватили – это нам оставьте, они каждый раз об этом напоминают. Он на своем уровне, на встрече с «военкорами»: и то, мол, предлагали, и это. А что именно предлагали – не рассказывает.

Говоря о нынешней ситуации и риторике Путина, мы не забываем, что он в который раз напомнил, что в целом Россия открыта для каких-то мирных предложений. Ясно, что он это обнуляет своим фашизоидным аппетитом, но в любом случае демонстрирует готовность. Мы озвучили свои карты, наши требования – вывод российских интервентов и подготовка к оплате всего, что они уничтожили в нашем государстве. Это как минимум. В общей сложности план Зеленского насчитывает 10 пунктов по меньшей мере, и это только публичные.

Во-первых, то, что говорит Путин - ложь. Если бы мы не жили в это время. Извините, меморандум Путина от декабря предполагал, что страны НАТО должны демилитаризировать 15 стран, вступивших в Альянс после мая 1997 года. Из половины стран вывезти все – это нормально? А потом, я помню, накануне войны, в 2022 году, перед февралем, все его уговаривали, когда он во второй раз подвел войска к границе Украины. Кто только его не пытался уговорить остановиться? Разве Зеленский ему не предлагал поехать в Турцию и там встретиться и поговорить? Это сколько раз звучало публично в разных формах! Я помню, он носом крутил, мол, нет у нас диалога. А с чего бы теперь все бросились на твоих условиях с тобой разговаривать? Так уже не выйдет. Нет, ты давай до 24 февраля отматывай прямо сейчас все, что произошло, и тогда хоть какой-то диалог будет, как тебе предлагали перед 24 февраля. Теперь отведи все, позабирай все войска до линии 24 февраля, а потом кто-нибудь с тобой будет разговаривать. А если нет – тогда контрнаступление продолжится.

Он, конечно, боится последствий контрнаступления, потому что не понимает, куда может дойти украинская армия.

Несмотря на вой Шойгу, что все провалилось, он что-то понимает, что просто так это все не остановится. В частности, потому, что союзником Украины является Запад, а с Западом шутить не стоит, это точно. И, понимая, что будет и военная, и финансовая, и другая помощь Украине, он допускает для себя, что вдруг они прорвутся на эти 90 км, которые остались до Мариуполя, и 80 км до Мелитополя – и что тогда, когда будут перерезаны фронты? Запасного плана у него нет. Я это понял после встречи с военкорами – он не знает, что делать и что говорить в том случае, если будет достигнут такой результат.

А давайте попробуем спрогнозировать. Прошло время после крупнейшего техногенного преступления на европейском континенте – уничтожения плотины Каховской ГЭС. Понятно, что таким образом Путин хотел как-то обезопасить часть своих интервентов, а с другой стороны - продемонстрировать Западу, что он бешеный и на все готов: держите меня семеро, иначе я шандарахну по Вашингтону ядерной бомбой. Любимая песня.

Во-первых, да, действительно, он взорвал Каховскую ГЭС – это, безусловно, его решение. Может быть, его заранее озвучили. Накануне начала контрнаступления наверняка планировалось Херсонское направление, сейчас это уже очевидно, которое было еще одним из ударных направлений, с планом выйти на Крым.

Я думаю, такой план все же был, они о нем узнали, и накануне просто взорвали каховскую плотину, вода разлилась, изменился ландшафт, география, залило плацдармы.

Наверное, это откорректировало планы наступления ВСУ. А второй месседж – да, он именно Западу адресован – что когда я буду проигрывать, я готов взорвать. Да, экологическую катастрофу он создал своими руками, себе на пользу, в защиту себя. Но есть разница: играть с ядерными реакторами Запорожской АЭС или тем более тактическим ядерным оружием – это совсем другие последствия. С Каховской ГЭС еще можно изображать дурака и говорить, что это она сама.

Лейтенанты перепутали кнопки? Они запустили целый ряд фейков, чтобы объяснить, что это была какая-то ошибка местная, - ложь полная.

Бред абсолютный. Почему именно сейчас, в момент контрнаступления? Почему раньше ничего не произошло? А вы где были – вы оккупировали Каховскую ГЭС. Вы не видели, рабочие не проверяют состояние дамбы, плотины станции? Несерьезный разговор. Повторяю: ответ будет адекватный, такой же. И ответит Запад, а не только Украина. Поэтому на самом деле я считаю, что он пока не решился. Все, что он делает в сфере ядерного, нуклеарного шантажа – это размещение ядерного оружия в Беларуси и попытка как-то отвлечь от себя ответственность: это не мы, это Лукашенко, это не к нам.

Но я думаю, что Запад тоже делает какие-то усилия, на саммите НАТО это будут обсуждать наверняка. Наверняка будет какой-то план ответа, план упреждающий, чтобы этого не произошло. Поэтому пока, понимая, что Путин на такое готов – информация о крымском «Титане», или как он называется, в Армянске, – несомненно, они в него заложили взрывчатку. Конечно, могут взорвать. При каких обстоятельствах? Будут покидать - так чтобы никому не достался. Могут и такое сделать. Но повторяю:

ситуация все время меняется в худшую для Путина сторону.

Во-первых, это никого не останавливает, никто не бежит садиться за стол переговоров, чтобы все обсуждать и останавливать наступление украинских войск. Во-вторых, ему каждый раз угрожают, возможно и непублично: дружок, ты уже совсем с огнем играешь. И самые простые способы – это предоставление новых вооружений Украине. Но ведь можно передать ракеты большей дальности, которые до Кремля долетят, - на тысячу километров и так далее. И разрешить их использовать на территории России – это тоже предмет шантажа со стороны Запада: если ты нам не оставишь никаких возможностей, будешь такое творить.

Или так называемый Российский добровольческий корпус пойдет в военторг, купит себе пару установок ATACAMS и будет иметь себе на территории Белгородской области мобильную батарею.

Почему бы и нет? И потом можешь себе визжать, что это американское оружие, - это никого не смущает. Они говорят: расследование, как использовалась западная тяжелая техника в Белгородской области. И что дальше? Кончилось. Пентагон говорит: пусть Украина делает, что ей нужно, если она считает, что обеспечить безопасность можно так, то пусть. Поэтому все эти разговоры - ой, не надо что-то применять - это для отвода глаз. Я думаю, безусловно, будет какой-то ответ и на Каховскую ГЭС, и на все потенциальные объекты, которые еще Путин захочет.

Если Путин решится отползать и будет делать это каким-то хитрым способом, то как он это будет продавать своему фашизоидному населению? «Военкоры» – это не просто история о разговоре с массами, Путин начинает работать с инженерами фашизма российского.

Для населения у них пока нет хорошей версии. Я так вижу, пока им нечего продавать в случае кардинального ухудшения ситуации - потери городов, выхода к морю Вооруженных Сил Украины. Реально нечего продавать, это должна быть какая-то версия, которую воспримут. А он все время ссылается на минобороны. Сколько у нас потерь, спрашиваете? Это к минобороны, это не ко мне. Вот насчет танков – я все знаю, могу рассказать, у нас 54 танка потеряно. Откуда эта цифра – неизвестно. А вот о личном составе он не говорит, и минобороны – нигугу, никаких официальных цифр не объявляет. Я думаю, нет пока такой версии. Пока они исходят из того, что им удастся удержать давление ВСУ и они смогут добиться переговоров. Я другой версии для русского населения не вижу. Потому что «мы не начинаем» или «мы не завершаем войну» или «не стремимся завоевать Украину». «На Киев мы не пойдем», говорит риторически Путин. А зачем же до этого ходил? Или на Киевскую область не ходили, может? И десант не высаживали в Гостомеле? И с севера не ходили? Или мы этого не видели? Я думаю, что они будут ориентироваться по ходу дела, потому что полагаются на неуспех контрнаступления, когда он захлебнется, затянется и они смогут убедить Запад, что единственная альтернатива – сесть за стол переговоров.