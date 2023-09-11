"У Путина нет морального компаса": Бербок прокомментировала похищение детей из Украины и призвала РФ вернуть их домой

Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Перехватывает дыхание от ужаса, что детей просто забрали из школ или из детских домов, увезли в чужую страну, что они прошли промывание мозгов, чтобы быть настроены против своей страны. Не только как министру иностранных дел, но и как матери мне очень трудно представить, что чувствовали эти дети", - сказала Анналена Бербок.

Она заявила, что Владимир Путин ежедневно нарушает правила международного сообщества и призвала Россию вернуть депортированных детей домой.

"Судьбы этих детей еще раз показывают, что у Путина нет морального компаса. Он ежедневно нарушает правила международного сообщества и правила человеческого сосуществования. Я призываю тех, кто до сих пор не может назвать четко, кто преступник, смотреть на этих детей и их возвращение, что является первым шагом к миру", - подчеркнула министр иностранных дел Германии.

Визит Бербок в Украину.

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в понедельник утром с визитом в столицу Украины в четвертый раз с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Главной целью визита Анналены Бербок являются меры по обеспечению и защите снабжения электроэнергией, водой и теплом для населения на фоне вероятных российских атак по инфраструктуре.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина рассчитывает на помощь Германии в укреплении противовоздушной обороны, а именно ракет Taurus.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявила о выделении 21 миллиона долларов для того, чтобы помочь Украине подготовить энергосистему к возможным обстрелам РФ зимой.

Анналена Бербок встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент поблагодарил за новый пакет оборонной помощи и вклад в усиление противовоздушной обороны Украины.

В ходе встречи они обсудили оборонное взаимодействие, защиту гражданского населения в Украине, европейскую интеграцию, а также энергетику, которая остается мишенью для российского террора.

Бербок пообещала Украине дальнейшую поддержку на пути в Европейский Союз, но также настояла на дальнейших усилиях по проведению реформ, например, для борьбы с коррупцией. Она заявила, что Германия будет решительно поддерживать Украину на пути в Европейский Союз.

Глава МИД Германии обсудила сотрудничество в переходе на возобновляемые источники энергии, постепенном отказе от угля, стабильной работе электросетей и энергоэффективном жилищном строительстве. Она заявила, что Чернобыльская зона может стать для Киева символом чистой и дружественной климата энергетики с зеленой электроэнергией в разгар российской агрессивной войны против Украины.