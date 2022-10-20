У Путина нет интереса к дипломатическому решению войны в Украине, - Энтони Блинкен

Об этом в интервью телеканалу ABC News рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Наша цель проста - поддерживать украинцев, чтобы убедиться, что их страна остается независимой и, наконец, обеспечить сильнейшую позицию на переговорах, если они начнутся", - сказал Блинкен.

Отвечая на вопрос о том, что президент Украины Владимир Зеленский также отказался вести переговоры с Владимиром Путиным и готов к дипломатическому урегулированию только со следующим президентом России, Блинкен подчеркнул, что украинский лидер все же стремится к дипломатии в отличие от президента РФ.

"Зеленский ясно дал понять, что в какой-то момент дипломатия должна положить этому конец. Но то, что мы видим до сих пор, - это отсутствие интереса Путина к значимой дипломатии", - подчеркнул госсекретарь.

По его словам, при этом Путин прибегает к нерациональным решениям и поступкам.

"Трудно представить себя в чужом сознании. Я думаю, что он рационален, но решения, которые он принимает, или, лучше сказать, его цели не рациональны", - подытожил Блинкен.

Напомним, командир подразделения разведчиков Terra Николай Волохов (Абдула) сообщил , что у российского диктатора Владимира Путина большие надежды на холодную зиму, которая якобы поспособствует проигрышу украинских военных на поле боя, но на самом деле зима заставит его войско отступить.

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