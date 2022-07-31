У Путина нет и не было плана Б, - дипломат Мэтью Брайза
Дипломат, экс-советник Госсекретаря США, экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете Нацбезопасности США Мэтью Брайза считает, что кремлевская элита начинает понимать – Путин навеки закапывает российскую экономику
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Можно только догадываться, какой менталитет царит внутри Кремля. Есть люди, которые разочарованы и обеспокоены отсутствием у Путина плана Б. Его не было и тогда, когда провалился блицкриг захвата Киева, нет и сейчас, когда европейцы готовятся оградить себя от российского энергетического шантажа" , – заметил Брайза.
Дипломат также добавил, что если Путина устранят, то его система останется.
"Придет кто-то другой, но тот, кто является частью нынешней системы, если не произойдет что-то совершенно непредсказуемое. Например, национальное восстание русского народа. Тогда рухнет вся машина, репрессивные силы, держащие Навального и других оппозиционных деятелей в тюрьмах. Это привело к этому. бы к полному развалу путинской системы. К сожалению, сейчас нет никаких предвестников этого. Поэтому его нужно останавливать на поле боя", - подытожил Брайза.
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