У Путина нет аллергии на кровь: внешнеполитическая агрессия – единственный способ удержать власть в России, – Каспаров

Такое мнение шахматист высказал в программе "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV.

“Нужно понимать, что для Путина нет никаких географических границ и нравственных границ. Если он считает, что это выгодно и это может сойти с рук, агрессор может сделать все, что угодно. Мы прекрасно знаем, у Путина нет аллергии на кровь. Эта связанная с Путиным трагическая история России достигает конца 1990-х годов: Вторая русско-чеченская война, подрывы домов, многочисленные убийства оппозиционных российских активистов. И, конечно же, внешнеполитическая агрессия: нападение на Грузию, аннексия Крыма и агрессия на Востоке Украины”, – отметил Каспаров.

Политик добавил, что все разговоры на Западе, что президент страны-агрессора России не решится на полномасштабную войну против Украины, потому что ему это невыгодно – не имеют никакого смысла. Ведь диктатор никогда не спрашивает почему? Вопрос, который задает диктатор – “почему нет?”.

Если это сходит с рук, если цена, которую придется заплатить, приемлема, то никаких ограничений для агрессивных действий не существует. Так же очевидно, что внешнеполитическая агрессия становится для Путина фактически единственным способом поддержания легитимности в России. Ситуация усугубляется, экономика в катастрофическом состоянии, пандемия COVID-19 продемонстрировала полный распад системы здравоохранения и социальной поддержки граждан. На фоне этого продолжается обворовывание страны, обогащение путинских олигархов, поэтому агрессия для пропагандистской машины Путина является главным способом поддержания легитимности", – отметил Гарри Каспаров.