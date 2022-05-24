У Путина несколько тяжелых болезней, одна из которых – рак, – руководитель ГУР МО Буданов
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин болеет раком
Об этом Буданов заявил в интервью Украинской правде .
По его словам, Путин действительно болеет раком, но надеяться на его скорую смерть не стоит.
"Да, мы полностью подтверждаем эту информацию. У него несколько тяжелых болезней, одна из которых – рак. Но надеяться на то, что Путин погибнет завтра, не стоит. У него, по меньшей мере, несколько лет еще есть. Нравится это нам или нет, но это правда", – сказал Буданов.
- 13 мая британское издание The Mirror сообщило, что Путин болеет раком крови .
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