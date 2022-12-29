У Путина не знают, защищена ли Москва от украинских дронов
Спикер президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, защищена ли Москва от атак украинских дронов
Об этом он сказал журналистам 29 декабря.
"Смотрите, вы мне задаете вопрос, которым администрация президента не занимается. Поэтому я переадресую вас в другие ведомства. Вы их прекрасно знаете", - сказал Песков.
- В четверг, 29 декабря, губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил об "обстреле" региона дронами .
- На аэродроме российского города Энгельс Саратовской области в ночь на 26 декабря раздались взрывы .
- Россияне передислоцировали часть авиации с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области РФ, однако аэродром все еще остается рабочим.
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