У Путина не знают, защищена ли Москва от украинских дронов

Об этом он сказал журналистам 29 декабря.

"Смотрите, вы мне задаете вопрос, которым администрация президента не занимается. Поэтому я переадресую вас в другие ведомства. Вы их прекрасно знаете", - сказал Песков.

В четверг, 29 декабря, губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил об "обстреле" региона дронами .

На аэродроме российского города Энгельс Саратовской области в ночь на 26 декабря раздались взрывы .

Россияне передислоцировали часть авиации с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области РФ, однако аэродром все еще остается рабочим.