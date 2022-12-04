У Путина не представляет, насколько сложна ситуация на фронте для военных РФ, - директор разведки США
Боевые действия в Украине замедляются, украинское сопротивление не угасает – российский президент не представляет, каким вызовом для армии РФ является обстановка на фронте
Об этом заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс, передает BBC.
Аврил Хейнс отметила, что боевые действия в Украине замедляются и, вероятно, будут продолжаться в ближайшие зимние месяцы. Однако доказательств угасания сопротивления со стороны украинских сил не было.
"Мы уже наблюдаем некоторое снижение темпов конфликта… и мы ожидаем, что это, вероятно, будет то, что мы увидим в ближайшие месяцы", – сказала она.
Директор национальной разведки США добавила, что обе стороны попытаются "перевооружиться, пополнить запасы и восстановить потери" для какого-либо контрнаступления весной.
"Но на самом деле мы имеем достаточную долю скепсиса по поводу того, будут ли россияне действительно готовы это сделать, - сказала Аврил Хейнс.
"Я считаю, что этот период будет более оптимистичным для украинцев", - добавила она.
Госпожа Хейнс информировала: разведка США считает, что у российского президента Владимира Путина на данном этапе нет полного представления о том, в насколько сложной ситуации оказалась армия РФ.
"Мы видим дефицит боеприпасов, ухудшение морального состояния, проблемы со снабжением, логистикой – целый ряд проблем, с которыми они столкнулись".
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