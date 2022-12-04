Об этом заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс, передает BBC.

Аврил Хейнс отметила, что боевые действия в Украине замедляются и, вероятно, будут продолжаться в ближайшие зимние месяцы. Однако доказательств угасания сопротивления со стороны украинских сил не было.

"Мы уже наблюдаем некоторое снижение темпов конфликта… и мы ожидаем, что это, вероятно, будет то, что мы увидим в ближайшие месяцы", – сказала она.

Директор национальной разведки США добавила, что обе стороны попытаются "перевооружиться, пополнить запасы и восстановить потери" для какого-либо контрнаступления весной.

"Но на самом деле мы имеем достаточную долю скепсиса по поводу того, будут ли россияне действительно готовы это сделать, - сказала Аврил Хейнс.

"Я считаю, что этот период будет более оптимистичным для украинцев", - добавила она.

Госпожа Хейнс информировала: разведка США считает, что у российского президента Владимира Путина на данном этапе нет полного представления о том, в насколько сложной ситуации оказалась армия РФ.

"Мы видим дефицит боеприпасов, ухудшение морального состояния, проблемы со снабжением, логистикой – целый ряд проблем, с которыми они столкнулись".

2 декабря Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, отметил, что после выхода к Азовому морю украинская армия рассекает российский коридор в Крым и переводит в режим оперативного окружения херсонско-крымскую группировку противника

4 декабря сообщалось, что, по данным закрытых опросов, войну РФ против Украины поддерживают 25% российских граждан, а 55% выступают за мирные переговоры.

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