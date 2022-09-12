English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией У Путина не получится взбудоражить европейское общество из-за повышения тарифов, - экснардепка Гопко

У Путина не получится взбудоражить европейское общество из-за повышения тарифов, - экснардепка Гопко

12 сентября, 2022 понедельник
22:24
война с Россией

Экснардепка Анна Гопко убеждена, что Европейский Союз найдет путь для преодоления энергетического кризиса

Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Один из главных советов, который нам давали наши партнеры из США, — сотрудничать с ЕС и Великобританией в сфере энергетической безопасности. США пытаются привлечь страны Ближнего Востока, чтобы избежать энергетического кризиса в Европе. Именно поэтому, я думаю, что Путину не удастся взбудоражить европейское общество на протесты из-за повышения тарифов. Поскольку мы видим прекрасную коммуникацию правительств стран Европы и общества. Все прекрасно понимают, кто создает энергетический кризис для Европы", — пояснила Гопко.

Экснардепка отметила важность помощи от США для преодоления энергетического кризиса.

"Нам сейчас важно правильно использовать помощь от США. Важно до конца сентября использовать пакет помощи в $40 млрд. Также важно, чтобы конгресс США голосовал за продолжение выделения помощи Украине. Только так мы сможем преодолеть энергетический кризис вместе с ЕС", — добавила она.

  • Газпром прекратил поставки в Европу из-за трубопровода "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций. И это опасение сбылось.
  • Спикер Еврокомиссии 2 сентября заявил, что Газпром лжет о неисправности Северного потока.
  • В обращении 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз ограничить цену на российский газ по примеру того, как это было сделано с нефтью.
  • Эту идею также поддерживает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, призвавшая ограничить цену на российский газ "в Европе и во всем мире".
  • РФ использует энергетику как инструмент давления на Европу, заявил Белый дом, комментируя остановку газопровода "Северный поток".
  • 4 сентября стало известно, что Европейская организация ядерных исследований разрабатывает план остановки своих ускорителей долей, в том числе и большого адронного коллайдера, если во Франции не хватит электричества из-за энергетического кризиса в Европе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Владимир Путин
терроризм
Читайте также:
ЗСУ
11 сентября, 2022 воскресенье
Войска РФ имеют перспективу каскадного обвала обороны по всей линии фронта, - военный эксперт Киричевский
Бріджит Брінк
12 сентября, 2022 понедельник
В США отреагировали на российские ракетные удары по инфраструктуре Украины
Путін
10 сентября, 2022 суббота
Питерских мундепов, призывавших Путина к отставке из-за госизмены, вызвали в полицию
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.8
    Покупка 39.8
    Продажа 40.73
  • EUR
    Покупка 39.69
    Продажа 40.92
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
13 сентября
01:05
На церемонии похорон Елизаветы II украинка обратилась к королю Чарльзу ІІІ: поблагодарила за поддержку в войне с Россией
00:40
Названа вероятная причина смерти королевы Елизаветы II
00:22
Между Арменией и Азербайджаном начались военные действия
00:21
Денис Пушилин
Гауляйтер Пушилин объяснил потерю Святогорска участием в боях на стороне ВСУ "польских наемников"
00:06
Израиль и Азербайджан помогут ЕС в поставках газа
2022, понедельник
12 сентября
23:51
Россиянам дали команду не открывать огонь, а проводить переговоры с украинскими военными, - генерал Марченко о ситуации на Юге
23:40
Слушали украинскую музыку. Во Франции россияне избили двух беженок из Изюма
23:02
В бою под Майорском погиб солист балета Национальной оперы Александр Шаповал
22:43
В квартире херсонской коллаборантки-"ректора" университета раздался взрыв, - СМИ
22:26
Инфографика
Что делать в случае обесточивания и как подготовиться к вероятному блекауту. Советы Центра стратегических коммуникаций
22:06
Черногория испытывает масштабную кибератаку. Подозревают Россию
22:01
На фото Дмитрий Кулеба
"Поддержка ЕС будет продолжаться непрерывно": Боррель и Кулеба обсудили контрнаступление ВСУ и помощь Украине
21:53
Подоляк
Кремль "поставил все на красное и проиграл". Подоляк рассказал, что начинает осознавать "Z-сообщество"
21:42
Украинцы освободили Богородичное на Донетчине
21:37
Укрзализныця сообщила о дополнительных рейсах столичной электрички. Поезда будут отправляться перед комендантским часом
21:31
Еще одна загадочная смерть. Топ-чиновник российской корпорации выпал из катера
21:15
Украина просит у США ракеты дальностью 300 км для продолжения наступления, - WSJ
21:14
Российские самолеты снова вторглись в зону американской ПВО на Аляске, - NORAD
21:08
Аналитика
После контрнаступления ВСУ на Харьковщине, россияне могут забыть о захвате всего Донбасса. Колонка Сергея Згурца
21:02
ВСУ деоккупировали уже почти 6 тыс. квадратных километров, – Анна Маляр
21:01
Порошенко с волонтерами купил оборудование для сил ПВО
20:47
Почему контрнаступление ВСУ на Херсонщине медленнее Харьковского. Объяснение Резникова
20:40
король Чарльз III
Чарльз III впервые обратился к британскому парламенту
20:28
В селе Тернова, на границе с Россией, подняли украинский флаг
20:19
Россия может ударить с Черного моря 26 "калибрами", — ОК "Юг"
20:09
В Херсонской области оккупанты похищают людей и грабят дома: вещи вывозят на БТРах и КамАЗах
20:07
В Эдинбурге проходит церемония прощания с королевой Елизаветой II
19:55
Зеленский раскритиковал Трампа: Не смотрите на Путина сквозь розовые очки
19:46
Посольство Болгарии вернулось в Киев
19:35
Эксклюзив
Украинские правозащитники задокументировали 18 900 эпизодов военных преступлений россиян, – председатель правления УХС по правам человека Захаров
19:34
В России активизировались критики Путина после контрнаступления ВСУ, - The Moscow Times
19:11
ВСУ освободили четыре населенных пункта Харьковщины
19:04
В США опасаются, что ЕС не устоит перед энергетическим шантажом Путина, - CNN
19:00
Завершение войны зависит только от Путина, - Зеленский
18:58
Военное командование РФ приостанавливает отправку новых, уже сформированных подразделений на территорию Украины, - Генштаб
18:58
Эксклюзив
Семья пленных защитников Мариуполя обратились к генсеку ООН о нарушении Женевской конвенции со стороны РФ
18:49
В Крыму растет проукраинское движение. Гауляйтер оккупированного полуострова угрожает расправой
18:48
Эксклюзив
Рефат Чубаров
Не может быть других переговоров с Путиным, кроме капитуляции РФ, - Чубаров
18:32
Эксклюзив
Есть информация, что в ближайшее время инфраструктурные объекты Украины могут быть защищены новейшими комплексами ПВО, – политолог Шлинчак
18:23
Самый низкий показатель с 24 февраля: 81% поляков поддерживают прием беженцев из Украины, - опрос CBOS
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV