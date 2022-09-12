У Путина не получится взбудоражить европейское общество из-за повышения тарифов, - экснардепка Гопко
Экснардепка Анна Гопко убеждена, что Европейский Союз найдет путь для преодоления энергетического кризиса
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Один из главных советов, который нам давали наши партнеры из США, — сотрудничать с ЕС и Великобританией в сфере энергетической безопасности. США пытаются привлечь страны Ближнего Востока, чтобы избежать энергетического кризиса в Европе. Именно поэтому, я думаю, что Путину не удастся взбудоражить европейское общество на протесты из-за повышения тарифов. Поскольку мы видим прекрасную коммуникацию правительств стран Европы и общества. Все прекрасно понимают, кто создает энергетический кризис для Европы", — пояснила Гопко.
Экснардепка отметила важность помощи от США для преодоления энергетического кризиса.
"Нам сейчас важно правильно использовать помощь от США. Важно до конца сентября использовать пакет помощи в $40 млрд. Также важно, чтобы конгресс США голосовал за продолжение выделения помощи Украине. Только так мы сможем преодолеть энергетический кризис вместе с ЕС", — добавила она.
- Газпром прекратил поставки в Европу из-за трубопровода "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций. И это опасение сбылось.
- Спикер Еврокомиссии 2 сентября заявил, что Газпром лжет о неисправности Северного потока.
- В обращении 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз ограничить цену на российский газ по примеру того, как это было сделано с нефтью.
- Эту идею также поддерживает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, призвавшая ограничить цену на российский газ "в Европе и во всем мире".
- РФ использует энергетику как инструмент давления на Европу, заявил Белый дом, комментируя остановку газопровода "Северный поток".
- 4 сентября стало известно, что Европейская организация ядерных исследований разрабатывает план остановки своих ускорителей долей, в том числе и большого адронного коллайдера, если во Франции не хватит электричества из-за энергетического кризиса в Европе.
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