У Путина не осталось никаких карт, он проигрывает войну, - Пионтковский
Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский отметил, что еще одна акция Путина провалилась с новым масштабным наступлением, в котором он планировал уничтожение ПВО
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Кстати, провалилась еще одна акция. Почему было таким пустым выступление Путина? Ведь они же готовились какую-то победу продемонстрировать. Еще 10 дней назад британская и американская разведка предупреждали, что россияне готовят какое-то масштабное наступление, и не просто забрасывать трупами мобиков и заключенных украинские позиции, а с использованием бронетехники. И было же наступление под Угледаром, которое закончилось провалом. Потом говорили о психической воздушной атаке, что бросят несколько волн, что почти весь парк военно-воздушных сил РФ находится на украинской границе. Путин планировал бросить пилотов- камикадзе как первую волну для выявления украинской ПВО, а последующими волнами ее уничтожить, а потом хозяйничать, как в Сирии. Похоже, пилоты отказались, и военные эксперты ему объяснили, что это бессмысленный план", - прокомментировал политолог.
Андрей Пионтковский подытожил, что у Путина не осталось никаких карт, он проигрывает войну.
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