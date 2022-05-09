У Путина не было причин ни заявить о победе, ни объявлять войну – посол США в ООН о выступлении Путина 9 мая
Российский президент в речи на параде 9 мая не имел оснований ни заявить о победе над Украиной, ни официально объявить войну
Так посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд прокомментировала речь Путина на 9 мая, сообщает CNN.
"У Путина не было причин ни заявлять о победе, ни объявлять войну, которую он ведет уже более двух месяцев", – сказала госпожа посол.
Она одной из первых в администрации Байдена отреагировала на речь российского президента на "параде победы" в Москве.
Впрочем, об отводе войск Путин тоже не заявил, как и об договоренностях с Украиной, что может свидетельствовать, по мнению Томас-Гринфилд, о потенциале этой войны превратиться в затяжную и продлиться еще несколько месяцев.
- Напомним, Владимир Путин на "параде победы" в Москве заявил, что ополченцы Донбасса вместе с ВС РФ сражаются на своей земле.
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