У Путина не было причин ни заявить о победе, ни объявлять войну – посол США в ООН о выступлении Путина 9 мая

Так посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд прокомментировала речь Путина на 9 мая, сообщает CNN.

"У Путина не было причин ни заявлять о победе, ни объявлять войну, которую он ведет уже более двух месяцев", – сказала госпожа посол.

Она одной из первых в администрации Байдена отреагировала на речь российского президента на "параде победы" в Москве.

Впрочем, об отводе войск Путин тоже не заявил, как и об договоренностях с Украиной, что может свидетельствовать, по мнению Томас-Гринфилд, о потенциале этой войны превратиться в затяжную и продлиться еще несколько месяцев.

Напомним, Владимир Путин на "параде победы" в Москве заявил, что ополченцы Донбасса вместе с ВС РФ сражаются на своей земле.

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