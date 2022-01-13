У Путина назвали неудачными переговоры с США по "гарантиям безопасности" и Украине
Кремль недоволен результатами двух раундов переговоров с США и НАТО 10 и 12 января по "гарантиям безопасности" и напряжению вокруг Украины
Об этом сообщает ТАСС.
Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неудачными переговоры России и США по результатам раундов в Женеве и Брюсселе.
По его словам, по принципиальным вопросам консультаций РФ, США и НАТО в Женеве и Брюсселе "зафиксированы разногласия, и это плохо".
Представитель Путина заявил, что НАТО не может диктовать России, как и куда ей перемещать свои военные силы на своей территории.
"Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно, ведь мы говорим о российской территории. Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это принципиальный момент", - заявил Песков.
Напомним, сегодня в Вене проходит заседание Постоянного совета ОБСЕ, где основными темами обсуждения есть требования "гарантий безопасности" России и напряжения вокруг Украины.
- 10 января в Женеве состоялась встреча США и РФ по "гарантиям безопасности", где обсуждалось движение Украины в НАТО и американское присутствие в Европе. Россия назвала переговоры "сложными и конкретными".
- 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. По словам генсека Альянса, между Россией и НАТО остались серьезные разногласия по Украине, которые будет сложно преодолеть. Также он заявил , что есть риск нового конфликта в Европе, и отметил важность диалога с РФ.
- В Минобороны России заявили , что уровень отношений НАТО и России является критически низким, а Альянс якобы игнорирует предложения по деэскалации положения.
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