У Путина назвали неудачными переговоры с США по "гарантиям безопасности" и Украине

Об этом сообщает ТАСС.



Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неудачными переговоры России и США по результатам раундов в Женеве и Брюсселе.



По его словам, по принципиальным вопросам консультаций РФ, США и НАТО в Женеве и Брюсселе "зафиксированы разногласия, и это плохо".



Представитель Путина заявил, что НАТО не может диктовать России, как и куда ей перемещать свои военные силы на своей территории.



"Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно, ведь мы говорим о российской территории. Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это принципиальный момент", - заявил Песков.



Напомним, сегодня в Вене проходит заседание Постоянного совета ОБСЕ, где основными темами обсуждения есть требования "гарантий безопасности" России и напряжения вокруг Украины.

10 января в Женеве состоялась встреча США и РФ по "гарантиям безопасности", где обсуждалось движение Украины в НАТО и американское присутствие в Европе. Россия назвала переговоры "сложными и конкретными".

12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. По словам генсека Альянса, между Россией и НАТО остались серьезные разногласия по Украине, которые будет сложно преодолеть. Также он заявил , что есть риск нового конфликта в Европе, и отметил важность диалога с РФ.

В Минобороны России заявили , что уровень отношений НАТО и России является критически низким, а Альянс якобы игнорирует предложения по деэскалации положения.