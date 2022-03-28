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У Путина нашли еще одну яхту

28 мартa, 2022 понедельник
17:10
Мир

У президента России есть еще одна 32-метровая яхта Nega, на которой он путешествует по Ладоге

Об этом говорится в расследовании журналистов интернет-издания "Полигон", сообщает Еспресо.TV.

"Путин использует яхту Nega во время отдыха на Ладожском озере. На ней он посещает монастырь на острове Коновец. Судно специально подбирали небольшого размера, чтобы оно смогло пройти в Ладожское озеро", - говорится в расследовании.

Его построила британская компания Princess Yachts в мае 2013 года. Это небольшая суперяхта с двумя двигателями Rolls-Royce. На борту могут находиться десять пассажиров и четыре члена экипажа. Яхтой такого же проекта пользовался бывший президент Дмитрий Медведев. Стоимость его судна "Фотиния" оценивалась в $11 млн. Издание предполагает, что Nega стоила столько же.

Формально яхта принадлежит группе компаний "Гелиос", обслуживающей многие объекты, связанные с Владимиром Путиным. Среди них – вилла Селлгрена, курорт "Игора" и дворец на мысе Идокопас в Краснодарском крае, сообщает издание.

Порт приписки судна – Санкт-Петербург. Хотя яхта может выходить в открытое море, она не покидала внутренние воды России.

Ее местонахождение неизвестно. По данным издания, судно могли отогнать в финский город Котка для зимовки и планового обслуживания. Там сейчас находится яхта Дмитрия Медведева "Фотиния". Оба судна могут конфисковать из-за санкций.

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Россия
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