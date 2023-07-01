У Путина, как у "дедов", не получится
Любовь Путина и его пропаганды к сравнению войны с Украиной (или, как он говорит, со всем Западом) со Второй мировой войной предполагает логическую линию "мы, как деды, сейчас всех победим". Как деды
Почему мы вообще об этом говорим? Потому что я устал читать полные отчаяния и пессимизма тексты на тему "вот Россия сможет воевать хоть 10 лет", потому что сейчас их заводы заработают и будут производить 10 000 танков в год и 100 000 БПЛА в час. А еще россияне пойдут по первому зову вождя умирать до бесконечности. Какая-то часть пойдет, но не та, которая нужна Путину. Вроде и говорили об этом 100 раз, а все равно — по кругу и по кругу.
Итак. Первые — местами катастрофические — неудачи российской армии вполне органично даже подпитывали эту систему сравнений. Вот снова на нас "напали", снова какие-то "фашисты и нацисты", снова "мы защищаем родину от нашествия с Запада". Бред? Да, но он нравится Путину, нравится его пропагандистам и нравится тем, кто ищет оправдание своей кровожадности к украинцам. Но прошло 16 месяцев и все, что за это время удалось России – это:
- Провести не очень удачную мобилизацию. И оказаться в положении, когда следующая масштабная волна несет непредсказуемые опасности для режима.
- Немного увеличить производство ракет. Нарастить производство БПЛА и привлечь технологии в Иран. Неприятно, но украинская ПВО усилилась непропорционально сильнее и будет еще сильнее. Для России никакой вундервафлей это не станет.
- Более или менее стабилизировать экономическое падение (избежать быстрого краха) и держаться в отношении отдельных апокалиптических ожиданий.
Не очень много для страны, которая 20 лет готовилась к войне. Нет. Это все не делает Россию слабым врагом, потому что в разы больше экономика, за последние 20 лет — в десятки раз больше военный бюджет, никакого разоружения — это никуда не делось. Однако поддержка ведущих экономик мира и технологических гигантов теперь находится на нашей стороне. К тому же Россия лишена нескольких ключевых преимуществ, которые имел СССР в 1941 году. Как природного, так и структурного характера.
Читайте также: Гнилая стена
Демография. СССР 1941 – это молодая страна в условиях демографического взрыва, продолжавшегося уже почти 50 лет. Даже голод, революция, кровавая гражданская война, коллективизация и ускоренная урбанизация не могли ничего сделать. Современная Россия – это страна, которая вымирает с темпами 1 млн в год.
Общество и государственный строй. СССР 30-х годов был обществом с очень специфической системой ценностей и мотиваций. Но главное отличие от современной России было в формуле, которую можно описать трансформированным советским лозунгом: "Железной рукой загнать человечество в счастье".
Это был модернизационный проект, готовый идти на индустриализацию, инвестировать в массовое образование и науку ради если не мировой революции, то для обеспечения собственного существования. Кроме того, 20-е и 30-е были еще преисполнены веры в то, что можно создать "нового человека", который откажется от всего старорежимного. И даже та серия геноцидов и социоцидов, которую советские власти осуществили против украинцев, сибиряков, казахов, была частью их классовой борьбы за прогресс. Извращенный, но все же прогресс. А прогресс и социальная инженерия невозможны без мобилизации общества.
Поэтому вся советская пропаганда, все довоенное кино, образование и воспитание были построены на принципах "сегодня мы работаем для построения счастливой страны, а завтра мы должны пойти за нее воевать". Эгалитарность была основным столпом пропаганды, а на фоне суперэлитарной структуры российской империи русская "система равных возможностей" выглядела для многих симпатичной.
Читайте также: Россияне не могут признать других равными себе
Поэтому, когда началась война, миллионы (без иронии) побежали становиться в ряды красной армии. Кроме того, ввиду доступа к ограниченному количеству информации многие из тех, кто искренне советский режим ненавидел, воспринимали нападение Германии именно как нападение на их дом. А не как войну двух тоталитарных режимов.
Путинская Россия другая. Это режим, который возвращен в прошлое. Он хочет в славные времена Российской империи начала 20 века. А это период максимального шовинизма и реакции на реформы 60-х годов 19 века. Идеологически Путин наследует не бодрые плакаты 30-х, а формулы Победоносцева в переводе откровенного фашиста Ильина.
Соответственно. Пропаганда делала все, чтобы россияне были максимально: а) атомизированы; б) социально неактивны; в) погружались в эскапизм. Так как такая система, как у Путина, — электорально-информационная феодальная автократия — может существовать исключительно в условиях пассивного и атомизированного общества.
К продолжительной войне, когда нужно мобилизовать максимум сил и средств, такое общество не может быть готово. Чтобы люди были готовы бежать на призывные пункты или на заводы делать танки или донатить на фонды — общество должно либо само себя тренировать (при демократии), либо государство должно его тренировать (при модернизационной диктатуре).
Читайте также: Россияне хотят чуда
Все эти "Готов к труду и обороне", фильмы, социалистические соревнования - элементы подготовки к мобилизации. Выработка рефлекса. Который, несмотря на весь ужас и страдания советского общества, сработал. Мы тренировались на акциях протеста и на Майданах. И у нас он тоже сработал. У россиян этого поколения такого нет.
Эта неспособность к мобилизации общества переносится и на саму государственную систему. Делает ее хилой, неэффективной и неустойчивой. Ибо без внутренних раздражителей и конкуренции все постепенно деградирует и наполняется конформизмом. Такая система работает, пока она стабильна. Как только она подвергается значительным внешним или внутренним ударам, она быстро деградирует. Быстро — это не через месяц, но — через несколько лет.
Так что если и сравнивать путинский режим с советской историей, то наиболее уместно посмотреть в 80-е годы. Когда режим очевидно деградировал и стал таким же хилым и старым. Если посмотреть на окружение Путина и на самого Путина, то они и правда все больше и больше похожи на политбюро тех времен.
По большому счету, чтобы прийти в 1989 год (когда стало ясно, что СССР все), КПСС прошла путь от страшного (буквально кровавого) мобилизационного проекта до максимально демотивационного режима. Поскольку только в этих условиях можно было сохранить существование советской диктатуры. Потому что бежать в темпе СССР времен индустриализации и Второй мировой можно очень недолго. Любое общество устает. И дальше – либо демократизация (как это было с Кореей Пак Чон Хи), либо консервация и деградация. Как случилось с СССР.
Путин прошел тот же путь, только не за 60 лет, а за 20. На плечах реформ 90-х и благодаря благоприятной конъюнктуре его режим получил бодрые 2000-е. Где-то до 2007 года. Но мировой кризис на фоне ожиданий общества поставили его и окружение перед выбором — либо идти по пути демократизации и развития институтов, либо все свернуть и строить диктатуру. Они избрали ясный путь. И пришли в ту точку, которую мы видим сейчас. Граница коллапса и краха. И пике уже в процессе.
Читайте также: Кто будет руководить Россией после Путина: лысый или писклявый?
Поскольку хилое общество, которому почти на все плевать, лояльно по привычке. Поскольку хилое государство поддерживает само себя по инерции. Поскольку невозможность что-либо изменить без риска катастрофического дисбаланса. Империи умирают от кишечной непроходимости. Это - именно о России. 1917. 1991. И сейчас.
Когда наши пессимисты говорят, что Россия чуть ли не вечно будет угрозой, у меня на это есть два тезиса:
1. Рано или поздно все империи рушатся. Даже Византийская пала, хотя казалась вечной.
2. Россия слишком велика, чтобы пережить демографический кризис. Ее территориальная разорванность не позволит вылечить депопуляцию и еще один режим в маразме реформами и миграцией. Оно неизбежно расползется. И даже если останется какое-то российское национальное государство, то уже будет не то.
Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.74
Покупка 36.74Продажа 37.46
-
EUR
Покупка 40.28Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное