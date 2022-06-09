У Путина готовятся объединить временно оккупированные территории Украины в один "федеральный округ", - Медуза

Об этом пишет российское издание "Медуза" со ссылкой на три источника, близкие к администрации президента РФ.

О создании округа планируется объявить после проведения "референдумов" по присоединению к России. По информации "Медузы", занимается воплощением проекта Борис Рапопорт - с 2014 года один из кураторов группировок "ДНР" и "ЛНР", а также проекта "Новороссия". Сейчас Рапопорт будто бы занимается подбором кадров для оккупационных администраций на оккупированных территориях.

Эти люди должны подготовить проведение псевдореферендумов. Пока обсуждают две даты их проведения. Первая – "в середине июля, если ситуация на фронте позволит". И вторая, которую называют более реальной, – 11 сентября, в единый день голосования в России. На должности планируют назначать не местных коллаборантов, а чиновников, привезенных из России.