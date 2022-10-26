У Путина готовятся к "жесту доброй воли" в Херсоне, - Пионтковский

Об этом сказал политолог Андрей Пионтковский в эфире телемарафона.

"В России решают важнейшую задачу. Там, конечно, понимают, что РФ терпит стратегическое поражение. Сейчас Путина волнует вопрос о надвигающейся сдаче Херсона. Они понимают, что с военной точки зрения сдача Херсона неизбежна, а с политической точки зрения - она невозможна. Потому что после последних серий духоподъемных понтов, назначения нового дуболома Суровикина поражение под Херсоном произведет шок для глубинного народа и для "бункера". Поэтому нужно как-то совместить несовместимое", - сказал он.

По словам Пионтковского, Москва собирается "защищать Херсон".

"Мне кажется, в Москве созревает план. Я думаю, они будут защищать Херсон. Они туда накачивают мобиков, которые должны, по их замыслу, участвовать в уличных боях. Но вряд ли украинская армия повторит ошибку германского вермахта и ввяжется в уличные бои как в Сталинграде и не полезет туда. Будет продолжать уничтожать ударами "хаймарсов", - подчеркнул он.

Пионтковский убежден, что планы Кремля в будущем - вытеснить из информационного пространства такое событие как сдача Херсона.

"Мне кажется, планы в следующем - вытеснить из информационного пространства такое событие как сдача Херсона. Поглотить его чем-то более масштабным: "чудовищное преступление украинской военщины, взрывающей Каховскую ГЭС" или бомбу, или и то и другое одновременно. Тогда можно вслед за "жестом доброй воли" поражение под Херсоном объявить "спасением жизни мирных жителей и российских военных", - сказал он.