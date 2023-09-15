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"У Путина есть возможность затянуть войну": Чалый о перспективе сотрудничества РФ и Северной Кореи

15 сентября, 2023 пятница
21:21
Мир

Валерий Чалый, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019), считает, что Путин поставил все на эту войну, это ва-банк, поэтому он унизился до того, что просит военной поддержки у Северной Кореи

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Транзит оружия в РФ через Северную Корею – самый сложный вопрос. Действительно у КНДР есть склады оружия, потому что там к войне готовятся всегда. А люди у них не просто бедные, а даже не имеют возможности поесть, потому что все укладывается в милитарное развитие. По моему мнению, главу Северной Кореи интересуют технологии именно баллистических ракет. Также я уверен, что без какой-либо китайской поддержки ничего из этого не выйдет", - отметил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США.

Валерий Чалый надеется, что Китай не пойдет на то, чтобы каким-либо теневым способом, прикрываясь Северной Кореей, поставлять в РФ вооружение.

"Путин поставил все на эту войну, это ва-банк, поэтому он унизился вплоть до того, что просит военной поддержки в Северной Корее. Я думаю, что, скорее всего, речь идет о схемах обхода санкций. Поэтому в этом плане Беларусь используется как площадка для тренировки, Северная Корея как возможный транзитный путь вооружения в Россию. То есть, к сожалению, следует констатировать, что со стороны Путина есть возможности затянуть войну. И уже видно, что он это хочет делать", - отметил Чалый.

Дипломат подчеркнул, что по Лукашенко сейчас должны быть самые жесткие санкции, нужно уже завершать с ним играть, ничего самостоятельно полезного он не сделает для европейской безопасности. Европейские структуры это уже поняли, нужно и Украине сделать выводы.

"Наше отношение к Северной Корее определено уже давно. Мы выступаем вместе со всем мировым обществом. Шантаж и провокации КНДР по запуску баллистических ракет над Японией – это все для сохранения власти этого очень странного диктатора", - добавил Валерий.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

18 августа стало известно , что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.

4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили , что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.

Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.

В понедельник, 11 сентября, стало известно , что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ына в РФ "в ближайшие дни".

Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл в РФ. Ожидается, что диктатор из КНДР встретится во российском Владивостоке с Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".

США обеспокоены переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей и обещают последствия в случае углубления оборонного сотрудничества.

15 сентября главный дипломат Южной Кореи намекнул , что Сеул может ввести санкции против РФ на фоне недавней встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Александр Лукашенко
Ким Чен Ын
санкции против России
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