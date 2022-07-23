У Путина есть власть, чтобы объявить какую-то победу и покинуть Украину, - экс-посол США в Украине Гербст

Об этом сказал бывший посол США в Украине Джон Гербст в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин является единственным человеком, способным остановить войну в Украине.

"Вокруг него есть высокопоставленные люди, которые понимают, что эта война стала катастрофой для России и для всего путинского режима. Война закончится скорее, если мы пришлем вам всю необходимую технику, чтобы Россия начала серьезно терять территории, которые она захватила. На мой взгляд, у Путина есть власть, чтобы решить покинуть Украину, прекратить агрессию и объявить из-за своих СМИ, которые он полностью контролирует, что он каким-то образом выиграл эту войну", – рассказал экспосол.

По мнению Гербста, Путин решил не делать этого, потому что одержим Украиной и все еще верит в свою победу.

"В прошлом, когда Россия начинала или втягивалась в катастрофические войны, происходили изменения в правительстве или масштабные внутренние беспорядки. Мы это видели после Крымской войны, после русско-японской войны и Первой мировой войны. Вероятно, Путин исчерпал себя как лидер, потому что люди, включая тех, кто у власти в России, убеждены, что эта война ужасна, и ее стоит остановить.Это очень правдоподобно.К сожалению, не могу предвидеть, что конкретно произойдет, а если это все произойдет, то я не знаю, когда самое придет это время", - подытожил он.