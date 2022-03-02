У Путина есть проблемы со здоровьем, - секретарь СНБО
Алексей Данилов утверждает, что российские компании, высокопоставленные чиновники в стране-агрессоре в последнее время вообще не понимают логику действий Путина
Об этом Данилов заявил в прямом эфире телеканала РАДА.
"Многие российские компании, россияне, занимающие высокие должности, не понимают вообще в последнее время логику действий Путина. Очень многие считают, что у него какие-то проблемы со здоровьем", - сказал Данилов.
Секретарь СНБОУ считает, что происходящее и является следствием. "Мы видим, когда он проводит встречи со своими подчиненными, он сидит на расстоянии от 15-20 метров. Не знаю, что там с ним происходит, но когда человек не контактирует с людьми, может быть много таких процессов, когда можно к врачам обращаться", - сказал Данилов.
- Напомним, российский бизнесмен пообещал за голову Путина $1 млн.
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