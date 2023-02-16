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У Путина есть ограниченные возможности для продолжения войны в Украине, - Великобритания в ОБСЕ

16 февраля, 2023 четверг
05:40
Мир

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ несет значительные потери в живой силе, а у российского диктатора Владимира Путина есть ограниченные возможности для продолжения войны

Об этом заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности в Вене, передает Укринформ.

По его словам, за последние две недели Россия понесла наибольшие потери со времени первой недели полномасштабного вторжения в Украину. А российское военное руководство уже развернуло подавляющее большинство резервистов, призванных в рамках так называемой частичной мобилизации, в свою очередь в ЧВК Вагнера заявили о прекращении схемы вербовки заключенных.

Стаббс считает, что "возможности для Путина и его военачальников продолжать развязанную ими войну кажутся ограниченными": или "продолжать истощать свои силы, сокращая масштабы своих целей" или "проводить дальнейшую мобилизацию".

"Но есть и другой вариант: Путин может закончить эту войну сейчас, вывести все российские войска с суверенной территории Украины и, таким образом, прекратить бессмысленное принесение в жертву тысяч других простых россиян", - отмечает дипломат.

Он считает предоставление Украине поддержки, "необходимой ей для самозащиты и вытеснения России с ее суверенной территории", самым быстрым и единственным путем к справедливому и продолжительному миру. Стаббс напомнил, что в подписанной 8 февраля Совместной британско-украинской декларации была подтверждена "приверженность наших стран стоять бок о бок перед лицом российской агрессии".

"Британия сотрудничает с Украиной, чтобы помочь развивать ее долгосрочные силовые структуры и способности, свести на нет российские достижения и развивать силы сдерживания будущего. Мы будем поддерживать наших украинских друзей в их борьбе за освобождение своей родины. Суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины будут полностью восстановлены", – отметил он.

  • Ранее российские правозащитники рассказали, что в РФ студентов выпускных курсов заставляют подписывать заявление о досрочном прохождении медкомиссии с последующей явкой в военкомат.
  • А заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что в некоторых штурмовых отрядах вагнеровцев и "ЛНР" потери составляют до 80%. Поэтому РФ массово использует "отряды смертников" - недостаточно подготовленных мобилизованных, терпящих большие потери на поле боя.
  • В свою очередь, по словам заместителя постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Натальи Костенко, в битве за Угледар российская армия уже потеряла почти полностью 5-тысячную бригаду морской пехоты, а также по меньшей мере 130 единиц военной техники, включая 36 танков.
Россия
Владимир Путин
война с Россией
Великобритания
потери окуппантов
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