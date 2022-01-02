У Путина есть компромат на Зеленского, - Луценко
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объяснил, как он считает, истинную причину желания главы украинского государства Владимира Зеленского встретиться с руководителем РФ Владимиром Путиным
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV.
"С чем он туда поедет? Мне кажется, что такая поездка означает только одно - желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который есть у Путина и российских спецслужб против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю", - сказал Луценко.
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Он также добавил, что "отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно".
Кроме того, Луценко допускает, что после таких переговоров Зеленский скажет: "Смотрите, 175 тысяч войска не перейдут границу, но нам нужно провести референдум и признать автономный статус террористических "республик", я привез вам мир, никто не погибнет".
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"Как это можно остановить? Это путь к смерти государства, а значит, смерть каждого его верного гражданина", - добавил экс-генпрокурор.
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