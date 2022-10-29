У Путина есть две группы людей, с которыми он в особых отношениях, - Портников

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"У Путина есть две группы людей, с которыми он в особых отношениях. Это две семьи. Одна семья – это семья Анатолия Собчака, которого Путин лично на каком-то тайном самолете вывозил во Францию, когда против Собчака было уголовное дело в РФ. Потом Анатолий Собчак вернулся в Россию, когда Путин уже стал президентом, и как-то загадочно умер. У Путина серьезные отношения с этими людьми, не только с Ксенией Собчак, которая даже его крестница, но и с матерью Ксении, Людмилой Нарусовой, кстати, которая является членом Совета Федерации", - отметил журналист.



Виталий Портников назвал и другую семью – это семья Ельциных, к которой Путин приходит с цветами поздравлять с какими-то юбилеями или днями рождения, и они разговаривают с ним так, как никто с Путиным не разговаривает. И об этих людях мы тоже ничего не знаем, где они и что делают, но эти люди чувствуют себя безопасно. И так бывает в мафиозном государстве, в котором есть какие-то неприкасаемые семьи.



Портников дал комментарий об отъезде Ксении Собчак из России: "Я понимаю, что Ксения поссорилась с Тиной Канделаки, еще одной фифой и мерзавкой. И эта Канделаки, которая занимается каким-то шантажом в соцсетях, решила, что Собчак пытается у нее перехватить бизнес, поэтому использовала другого мафиози, Сергея Чемезова, и они пошли в наступление на Ксению. Но, когда это доходит до царя, он останавливает и тормозит такие выпады, поэтому Собчак будет осторожной и будет знать, где ее граница. Если она пойдет дальше, но я так не думаю, то окажется, что царь не настоящий. Значит, что-то там повернулось иначе, чем мы себе представляем, и эти семьи не то чтобы уже не чувствуют обеспечения безопасности Путиным, а они не чувствуют, что он там может долго продержаться, и перестают учитывать его гарантии или он не может больше им их дать. Это серьезные изменения, но пока их нет."

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