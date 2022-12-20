Об этом журналистам во вторник заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США на условиях анонимности, сообщает The New York Times.

По словам американского чиновника, в высших военных кругах России продолжаются внутренние дискуссии о том, могут ли российские военные осуществить новое наступление.

Чиновник сказал, что США наблюдают "противоречивые вещи" в этих дискуссиях: некоторые чиновники настаивают на новом наступлении, тогда как другие ставят под сомнение, есть ли у России потенциал для этого.

Представитель Госдепа не уточнил, на основе каких разведывательных данных США определяют характер обсуждений высшего руководства РФ, но добавил, что пока неясно, к чему "приведут их (России) фактические действия".

Напомним, на прошлой неделе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал , что, по его мнению, Россия мобилизует 200 тысяч новых военных и может попытаться захватить Киев уже в январе 2023 года.

В то же время в Пентагоне выражали сомнение в том, что Россия может в ближайшем будущем совершить наступление на Киев, но не думают, что Москва отказалась от намерений захватить территорию Украины.

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