У Путина еще не приняли решение о новом наступлении на Украину в 2023 году, - NYT
Российские чиновники пока не могут прийти к согласию относительно того, осуществлять ли новое военное наступление в Украине в ближайшую зиму
Об этом журналистам во вторник заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США на условиях анонимности, сообщает The New York Times.
По словам американского чиновника, в высших военных кругах России продолжаются внутренние дискуссии о том, могут ли российские военные осуществить новое наступление.
Чиновник сказал, что США наблюдают "противоречивые вещи" в этих дискуссиях: некоторые чиновники настаивают на новом наступлении, тогда как другие ставят под сомнение, есть ли у России потенциал для этого.
Представитель Госдепа не уточнил, на основе каких разведывательных данных США определяют характер обсуждений высшего руководства РФ, но добавил, что пока неясно, к чему "приведут их (России) фактические действия".
- Напомним, на прошлой неделе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал , что, по его мнению, Россия мобилизует 200 тысяч новых военных и может попытаться захватить Киев уже в январе 2023 года.
- В то же время в Пентагоне выражали сомнение в том, что Россия может в ближайшем будущем совершить наступление на Киев, но не думают, что Москва отказалась от намерений захватить территорию Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.52
Покупка 39.52Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 41.07Продажа 42.13
- Актуальное
- Важное