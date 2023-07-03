Об этом сообщили аналитики Института по изучению войны (ISW).

Отмечается, что в июле и октябре 2022 года минобороны РФ приступило к атакам на военкоров, критиковавших российское военное командование. Однако это не привело к арестам.

Западные аналитики оценили, что президент РФ не был заинтересован в ограничении военкоров, поскольку он ценил их поддержку перед началом полномасштабного вторжения в Украину.

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В то же время главарь ПВК Вагнера Евгений Пригожин широко использовал военкоров, чтобы продвигать свои усилия по замене российского руководства минобороны.

"И теперь Путин стоит перед выбором: цензурировать или успокаивать российских военкоров после мятежа Пригожина", — говорится в сообщении

В ISW предположили, что Путину нужно будет как-то запретить российским военкорам критиковать минобороны РФ. Но неудачи и очевидная повсеместная нечестность российского минобороны делают эту задачу невыполнимой.

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Отмечается также, что возможный вариант, что президент РФ будет балансировать и находить отдельных "козлов отпущения" в российском высшем военном руководстве. Однако такой способ действий также несет риск для Путина: непрерывная эрозия доверия к минобороны может дать возможность другим амбициозным российским деятелям продвигать свои интересы за его счет, как это пытался сделать Пригожин.

Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПИК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ПИК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ПИК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ПИК Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .