Об этом Зеленский заявил в интервью NBC.

На вопрос, что он думает о слухах относительно заболевания Путина раком, президент Украины ответил, что у российского диктатора более сложный диагноз.

"Честно говоря, я не знаю, что происходит с Путиным, я считаю, что действительно большая болезнь. В целом, но она сложнее, чем та болезнь, о которой говорите вы. Это болезнь относительно уважения к нашему народу, болезнь к таким пыткам". Это сложный момент и это болезнь, и это вопрос не только одного человека", - сказал Зеленский

Он добавил, что такой же болезнью страдает и окружение Путина.

"Я понимаю, что многие люди в окружении президента РФ они именно больны, лишние амбиции, неуважение к международному праву, к жизни людей. Эта болезнь опасна для нашего государства, а все остальное это разговоры и не очень интересно", - подчеркнул Зеленский.

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