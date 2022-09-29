У Путина анонсировали аннексию оккупированных территорий Украины
Российские власти и их гауляйтеры планируют 30 сентября в 15:00 подписать "соглашения" о включении оккупированных территорий Украины в состав РФ
Об этом заявил спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Церемонию подписания планируется провести в кремле. Песков также анонсировал выступление Путина по поводу аннексии.
Согласно российскому закону "О порядке принятия в РФ", дальнейшая процедура должна происходить следующим образом: РФ должна признать Херсонщину и Запорожье "независимыми государствами" (по примеру "ДНР" и "ЛНР", которые РФ признала таковыми перед полномасштабным вторжением). Далее Путин должен подписать с ними "соглашения", которые должны быть одобрены конституционным судом и парламентом РФ. После этого аннексию должен утвердить Путин.
Российский сенатор Андрей Клишас заявил, что совет федерации сможет рассмотреть вопрос аннексии только после подписания "договоров", запланированного на 4 октября.
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