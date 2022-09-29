У Путина анонсировали аннексию оккупированных территорий Украины

Об этом заявил спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Церемонию подписания планируется провести в кремле. Песков также анонсировал выступление Путина по поводу аннексии.

Согласно российскому закону "О порядке принятия в РФ", дальнейшая процедура должна происходить следующим образом: РФ должна признать Херсонщину и Запорожье "независимыми государствами" (по примеру "ДНР" и "ЛНР", которые РФ признала таковыми перед полномасштабным вторжением). Далее Путин должен подписать с ними "соглашения", которые должны быть одобрены конституционным судом и парламентом РФ. После этого аннексию должен утвердить Путин.

Российский сенатор Андрей Клишас заявил, что совет федерации сможет рассмотреть вопрос аннексии только после подписания "договоров", запланированного на 4 октября.

26 сентября Великобритания ввела санкции против организаторов псевдореферендумов РФ на временно оккупированных территориях Украины.

В ISW заявили, что сразу после "референдумов" может произойти аннексия оккупированных территорий.

Палата общин парламента Канады единогласно приняла заявление об осуждении фейковых референдумов, проводимых Россией на временно оккупированных украинских территориях.

Вечером 27 сентября российские захватчики объявили , что подсчитали 100% голосов псевдореферендумов на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

СБУ объявила подозрения 16 организаторам псевдореферендумов на временно оккупированных Донецкой, Херсонской и Запорожье.

Российские гауляйтеры после псевдореферендумов попросили Путина присоединить оккупированные территории Украины к РФ.

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