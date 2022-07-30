Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Сейчас сложилась такая ситуация, что у противника нет выхода, потому что он не может перебросить какие-то войска с одного направления на другое. Например, если перебросить войска с Севера на Юг, то у них просядет Харьковское направление. Когда ВСУ усилили сопротивление и приблизились к государственной границе на Харьковщине, враг тогда перебросил несколько батальонно-тактических групп, чтобы не дать украинским войскам окончательно занять позиции на границе с РФ. Подразделения российской армии закрепились на рубежах, с которых они могут обстреливать Харьков. Поэтому, если враг уберет с этого направления часть войска, то все сломается", - объяснил военный эксперт.



Валерий Рябых отметил, что если противник захочет забрать войска с Донбасса, то не сможет выполнить свою задачу ближайшей перспективы - захват Донецкой области.



"Соответственно, если не нарастить силы на Южном направлении, то у врага также посыплется оборона, особенно в условиях, когда ВСУ там осуществляет оперативный огневой контроль всех переправ через реку Днепр и закрывает логистические линии обеспечения правобережной группировки противника", - прокомментировал Рябых.

29 июля украинские военные отразили штурм РФ на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях

30 июля армия РФ обстреляла жилмассив в Индустриальном районе города Харькова

Также за сутки российские войска накрыли огнем 17 населенных пунктов в Донецкой области.

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