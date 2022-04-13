У противника сейчас нет побед, на каждом направлении оккупанты проигрывают, территории захватить не могут, - полковник ОК "Юг"

Об этом он сообщил в эфире Espreso TV.



Назаров добавил, что противник продолжает наносить сильные артиллерийские удары по нашим позициям и гражданским объектам, а также активно ведет воздушную разведку.



"В настоящее время у врага нет побед, на каждом направлении он проигрывает. Также противнику не удается вернуть свои позиции, мы потихоньку продвигаемся вперед", – сказал полковник.



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