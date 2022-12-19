Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Линия столкновения на фронте нестабильна, происходит натиск противника по всем направлениям. Фиксируем попытки противника проводить ударно-штурмовые действия. Враг пытается выявить слабые места в обороне ВСУ. В Бахмуте сконцентрированы большие силы противника. Противник изменил тактику, пытаясь маленькими группами подходить к позициям. ВСУ. Враг использует на этом направлении ПИК Вагнера. В ПИК Вагнера входят наемники, которые были лишены свободы в РФ. Ориентировочно это 45 тыс. человек", - отметил Федоренко.

По словам командира, противнику не удастся выбить ВСУ с позиций на Бахмутском направлении.

"В среднем враг терпит потери 16 тыс. солдат в месяц, и где-то на 2-2,5 месяца у противника еще есть ресурс, который руководство РФ не бережет. Россияне не смогут поставить залоговые отряды и заменять территорию, чтобы не отходили вагнеровцы и мобилизованные" "Это приведет к цепной реакции. Российские мобилизованные применят оружие против контролирующих их наемников из Чечни. У противника еще есть возможность и ресурс на 2,5 месяца проводить активные ударно-штурмовые действия в Бахмуте и Угледаре", - подчеркнул Федоренко.

Украинские воины отразили атаки российской армии в городах и селах Луганщины и Донетчины. Поражены и районы сосредоточения вражеских войск и склады боеприпасов в течение 18 декабря

Руководство РФ активно участвует в планировании и контроле военных усилий по подготовке к новому наступлению на Украину, которое может состояться в ближайшие месяцы

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