У прокуратуры есть доказательства использования Россией запрещенных кассетных бомб на Одесчине и Харьковщине
На территории Одесской и Херсонской областей РФ использовала запрещенные кассетные бомбы
Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает НВ.
"Есть доказательства в Одесской области, есть доказательства в Херсонской области, где применяются непосредственно кассетные бомбы, кассетные снаряды", - заявила она.
По ее словам, армия РФ использовали эти снаряды и в Киеве. Доказательства этого преступления собирают.
Она добавила, что за время полномасштабного вторжения России правоохранители зафиксировали более 3 тысяч уголовных производств, которые касаются военных преступлений, идентифицированы около 200 подозреваемых.
Кассетные бомбы – средства поражения, содержащие от двух до нескольких сотен однотипных боевых элементов, которые разбрасываются на заданной высоте. Они разлетаются над определенной территорией и обеспечивают поражение большей площади по сравнению с боеприпасом-моноблоком.
В 2008 году в Дублине на международной конференции было достигнуто соглашение о запрещении использования кассетных бомб.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.99
-
EUR
Покупка 32.11Продажа 33.14
- Актуальное
- Важное