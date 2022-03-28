У прокуратуры есть доказательства использования Россией запрещенных кассетных бомб на Одесчине и Харьковщине

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает НВ.



"Есть доказательства в Одесской области, есть доказательства в Херсонской области, где применяются непосредственно кассетные бомбы, кассетные снаряды", - заявила она.

По ее словам, армия РФ использовали эти снаряды и в Киеве. Доказательства этого преступления собирают.

Она добавила, что за время полномасштабного вторжения России правоохранители зафиксировали более 3 тысяч уголовных производств, которые касаются военных преступлений, идентифицированы около 200 подозреваемых.

Кассетные бомбы – средства поражения, содержащие от двух до нескольких сотен однотипных боевых элементов, которые разбрасываются на заданной высоте. Они разлетаются над определенной территорией и обеспечивают поражение большей площади по сравнению с боеприпасом-моноблоком.

В 2008 году в Дублине на международной конференции было достигнуто соглашение о запрещении использования кассетных бомб.