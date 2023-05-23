У призывников в России будут забирать загранпаспорта
Госдума РФ приняла поправки к закону о выезде из РФ, согласно которым призывники должны будут сдавать загранпаспорта на хранение в ВМС или МФЦ
Об этом пишут российские СМИ.
Сдать паспорт нужно будет в течение пяти дней с момента принятия решения о призыве, а получить его обратно можно будет только после завершения службы.
Отмечается, что если призывник не передаст без уважительной причины паспорт на хранение в уполномоченный орган или организацию, документ будет признан недействительным.
Российские правозащитники считают, что эта поправка не коснется осеннего призыва 2023 года, поскольку она вступит в силу только через 180 дней после официального опубликования.
- Ранее в российской госдуме заявили о возможности блокирования выезда за границу мужчинам, которые получат повестку в армию.
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