У призывников в России будут забирать загранпаспорта

Об этом пишут российские СМИ.

Сдать паспорт нужно будет в течение пяти дней с момента принятия решения о призыве, а получить его обратно можно будет только после завершения службы.

Отмечается, что если призывник не передаст без уважительной причины паспорт на хранение в уполномоченный орган или организацию, документ будет признан недействительным.

Российские правозащитники считают, что эта поправка не коснется осеннего призыва 2023 года, поскольку она вступит в силу только через 180 дней после официального опубликования.