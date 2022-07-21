У принудительно мобилизованных Россией людей с оккупированных территорий забирают личные документы, - Генштаб ВСУ

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

"У принудительно мобилизованных, которые свозятся для пополнения потерь с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымают личные документы. Это свидетельствует о полной бесправности этого контингента и, якобы, должно остановить дезертирство", - говорится в сообщении.

Отмечают, что это усложнит идентификацию тела при гибели и может привести к различным финансовым манипуляциям.

"Это не позволит идентифицировать упомянутые лица в случае гибели, открывающей путь для различных финансовых махинаций в пользу командного состава вооруженных сил РФ", - сообщили в Генштабе.

Добавляют, что восполнить потери русской армии пытаются привлечением жителей Беларуси. В течение июля на территории Республики Беларусь продолжается кампания по агитации к подписанию контрактов с российскими частными военными компаниями.

21 июля защитники Украины отразили наступление армии РФ на Харьковском, Краматорском и Бахмутском направлениях. Оккупанты в очередной раз пытались захватить Углегорскую ТЭС, однако успеха не имели.

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